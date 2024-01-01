Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів
Сьогодні, 09:48
Загалом росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7710 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22),
- артилерійських систем – 13101 (+35),
- РСЗВ – 1088 (+1),
- засоби ППО ‒ 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53),
- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7710 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22),
- артилерійських систем – 13101 (+35),
- РСЗВ – 1088 (+1),
- засоби ППО ‒ 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53),
- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).
Дані уточнюються.
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