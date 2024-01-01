Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів

Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,

- танків ‒ 7710 (+10),

- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22),

- артилерійських систем – 13101 (+35),

- РСЗВ – 1088 (+1),

- засоби ППО ‒ 815 (+0),

- літаків – 357 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),

- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

- кораблі /катери ‒ 27 (+0),

- підводні човни ‒ 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53),

- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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