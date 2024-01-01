Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,



- танків ‒ 7710 (+10),



- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22),



- артилерійських систем – 13101 (+35),



- РСЗВ – 1088 (+1),



- засоби ППО ‒ 815 (+0),



- літаків – 357 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),



- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),



- кораблі /катери ‒ 27 (+0),



- підводні човни ‒ 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53),



- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні близько 506 260 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 506260 (+1160) осіб,- танків ‒ 7710 (+10),- бойових броньованих машин ‒ 14913 (+22),- артилерійських систем – 13101 (+35),- РСЗВ – 1088 (+1),- засоби ППО ‒ 815 (+0),- літаків – 357 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10532 (+22),- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),- кораблі /катери ‒ 27 (+0),- підводні човни ‒ 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 17849 (+53),- спеціальна техніка ‒ 2153 (+11).Дані уточнюються.

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