На Волині затримали п`яного водія без прав





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Вчора, 29 травня, близько 3-ї години патрульні помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили транспортний засіб.



Під час спілкування з керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. До того ж патрульні встановили, що водій позбавлений права керування.



На чоловіка поліцейські склали об’єднану постанову:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські патрульні зупинили автомобіль, водій якого перебував з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 29 травня, близько 3-ї години патрульні помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили транспортний засіб.Під час спілкування з керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. До того ж патрульні встановили, що водій позбавлений права керування.На чоловіка поліцейські склали об’єднану постанову:

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