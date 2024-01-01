На Волині затримали п`яного водія без прав
Сьогодні, 10:27
Волинські патрульні зупинили автомобіль, водій якого перебував з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 29 травня, близько 3-ї години патрульні помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили транспортний засіб.
Під час спілкування з керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. До того ж патрульні встановили, що водій позбавлений права керування.
На чоловіка поліцейські склали об’єднану постанову:
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 29 травня, близько 3-ї години патрульні помітили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили транспортний засіб.
Під час спілкування з керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. До того ж патрульні встановили, що водій позбавлений права керування.
На чоловіка поліцейські склали об’єднану постанову:
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