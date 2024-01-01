Відомий волинський співак мобілізувався до ЗСУ
Сьогодні, 11:12
Фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк («Колос») мобілізувався до лав Збройних сил України.
Про це він повідомив у фейсбуці.
«Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу», - зазначив співак.
За його словами, все необхідне отримав, тож упродовж найближчого місяця він проходитиме базову підготовку.
«Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу», - додав Сергій Мартинюк.
Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» уже зареєструвався один мільйон людей. Свої дані оновили, зокрема, ті українці, які перебувають за кордоном.
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Про це він повідомив у фейсбуці.
«Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу», - зазначив співак.
За його словами, все необхідне отримав, тож упродовж найближчого місяця він проходитиме базову підготовку.
«Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу», - додав Сергій Мартинюк.
Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» уже зареєструвався один мільйон людей. Свої дані оновили, зокрема, ті українці, які перебувають за кордоном.
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