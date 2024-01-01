Відомий волинський співак мобілізувався до ЗСУ

Відомий волинський співак мобілізувався до ЗСУ
Фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк («Колос») мобілізувався до лав Збройних сил України.

Про це він повідомив у фейсбуці.

«Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу», - зазначив співак.

За його словами, все необхідне отримав, тож упродовж найближчого місяця він проходитиме базову підготовку.

Відомий волинський співак мобілізувався до ЗСУ


«Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу», - додав Сергій Мартинюк.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» уже зареєструвався один мільйон людей. Свої дані оновили, зокрема, ті українці, які перебувають за кордоном.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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