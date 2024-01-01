Відомий волинський співак мобілізувався до ЗСУ

Фронтмен гурту «Фіолет»(«Колос») мобілізувався до лав Збройних сил України.Про це він повідомив у фейсбуці.«Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу», - зазначив співак.За його словами, все необхідне отримав, тож упродовж найближчого місяця він проходитиме базову підготовку.«Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу», - додав Сергій Мартинюк.Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» уже. Свої дані оновили, зокрема, ті українці, які перебувають за кордоном.