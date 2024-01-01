Під Луцьком на дачному масиві жінка розпалила багаття і залишила без нагляду: виникла пожежа

Минулої доби рятувальники ліквідували 7 пожеж, що трапилися на Волині. 6 із них — загоряння сухої трави, чагарників. Більшість із цих загорянь трапилися через необережність з вогнем громадян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Тривають заходів із виявлення осіб, причетних до цих загорянь.29 травня уночі горіла суха трава й чагарники на площі 0,4 га біля села Люб'язь Любешівської громади. О 04:46 горіння ліквідували рятувальники 12 ДПРЧ.По обіді горіла суха трава на незначній площі на дачному масиві «Богушівка» біля села Забороль Луцької громади. Горіння ліквідували очевидці за допомогою підручних засобів. Це зупинило поширення пожежі по ділянці з сухої травою та завадило подальшому перекиданню вогню на будівлі неподалік. З'ясувалося, що пожежа трапилася через залишене без нагляду багаття, яке розклала пенсіонерка 1963 р.н., спалюючи сміття. За цим фактом складено протокол за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Пожежу сухої трави й чагарників ліквідували рятувальники на садівничому масиві «Урожай» біля міста Ковеля, а також пожежу сухої трави та чагарників — у Любомльській громаді та загоряння сухостою — біля села Промінь Луцького району.