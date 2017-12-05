Як організувати відпустку у Хорватії 2024: поради турагенції ANEX Tour





Найкращі формати турів на море в Хорватії

Більшість туроператорів пропонують найвигідніші тури в Хорватію з відпочинком на морі без екскурсій. Такий формат дозволяє самостійно планувати екскурсійну програму та витрати на розваги. Туристична інфраструктура країни пропонує десятки напрямків активного відпочинку біля моря: риболовля, сап серфінг, дайвінг, снорклінг, купання у відкритому морі та в бухтах безлюдних островів. У природних заповідниках десятки маркованих маршрутів для хайкінгу та маунтбайкінгу; розроблені тури середньовічними містами, гастротури з дегустацією місцевих вин і делікатесів.



Пакетні тури до Хорватії включають у ціну:

переліт з європейських аеропортів з трансфером до готелів або проїзд автобусом туристичного класу до групового пляжного туру;

туристичну страховку всім членам сім'ї незалежно від віку;

проживання у хорватському готелі; категорію готелю, номери та тип харчування туристи вибирають у каталозі самостійно.

Для автовласників та досвідчених мандрівників створено програму «Тільки проживання» у готелях Хорватії. Туристам бронюють за вигідними цінами номери в готелях на курортах Істрії та Далмації, від Ровіню та Пули до Спліту та Дубровника. Добираються на море туристи самостійно, на власних авто чи регулярними авіарейсами.



Гарячі путівки в Хорватію зручно купити онлайн

Дистанційна покупка турів є туристичним стандартом – купити тур онлайн можна з будь-якої точки світу для себе чи своїх рідних. Оплата путівок у гривні, тільки після підтвердження бронювання хорватським готелем конкретної категорії номера на обрані туристами дати. Туристи не ризикують з міжнародними переказами та овербукінгом онлайн агрегаторів.



Найпопулярніші напрямки відпочинку на морі в Хорватії:



Острів Істрія, курорти Умаг, Пореч, Ровінь, Пула, Медулін, Опатія. Спокійний відпочинок, зручні пляжі для відпочинку з дітьми.

Готелі поблизу міст Рієка та Задар обирають шанувальники дайвінгу та хайкінгу – поблизу кілька природних заповідників, включаючи Плітвіцькі озера.

Шибеник та Спліт відомі міжнародними музичними фестивалями та активною навігацією.

Макарська Рів'єра прикрита від вітру гірським масивом, тут прозоре море, безліч розваг для дітей та дорослих, сотні ресторанів;

Дубровник – курорт на півдні Хорватії з найцікавішим історичним центром, поблизу десятки бухт з чистою водою для досвідчених плавців.



Берегова лінія Хорватії з островами перевищує 4000 км, це багато. Перед купівлею туру варто заздалегідь вибрати маршрути екскурсій та розваг. Прискорить пошук оптимального туру в Хорватію замовлення персонального підбору путівок на море у турагенції АНЕКС Тур з урахуванням бюджету та планів на відпустку.



Для онлайн покупки гарячого туру в Хорватію радимо заздалегідь перевірити терміни дії закордонних паспортів дітей та дорослих. Тури до Хорватії безвізові; для в'їзду в країну потрібні вільні сторінки для штампів на прикордонному контролі.



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