Як організувати відпустку у Хорватії 2024: поради турагенції ANEX Tour
Сьогодні, 11:57
Пишні сосни над пляжами з кришталево чистою водою, висококласний туристичний сервіс, найцікавіші екскурсії та музичні фестивалі зробили Хорватію топовим напрямком пляжного відпочинку Європи. Вигідні тури на відпочинок в Хорватії сезону 2024 вже доступні українським туристам. Експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур розповідають – як організувати ідеальну відпустку на Адріатичному морі.
Більшість туроператорів пропонують найвигідніші тури в Хорватію з відпочинком на морі без екскурсій. Такий формат дозволяє самостійно планувати екскурсійну програму та витрати на розваги. Туристична інфраструктура країни пропонує десятки напрямків активного відпочинку біля моря: риболовля, сап серфінг, дайвінг, снорклінг, купання у відкритому морі та в бухтах безлюдних островів. У природних заповідниках десятки маркованих маршрутів для хайкінгу та маунтбайкінгу; розроблені тури середньовічними містами, гастротури з дегустацією місцевих вин і делікатесів.
переліт з європейських аеропортів з трансфером до готелів або проїзд автобусом туристичного класу до групового пляжного туру;
туристичну страховку всім членам сім'ї незалежно від віку;
проживання у хорватському готелі; категорію готелю, номери та тип харчування туристи вибирають у каталозі самостійно.
Для автовласників та досвідчених мандрівників створено програму «Тільки проживання» у готелях Хорватії. Туристам бронюють за вигідними цінами номери в готелях на курортах Істрії та Далмації, від Ровіню та Пули до Спліту та Дубровника. Добираються на море туристи самостійно, на власних авто чи регулярними авіарейсами.
Дистанційна покупка турів є туристичним стандартом – купити тур онлайн можна з будь-якої точки світу для себе чи своїх рідних. Оплата путівок у гривні, тільки після підтвердження бронювання хорватським готелем конкретної категорії номера на обрані туристами дати. Туристи не ризикують з міжнародними переказами та овербукінгом онлайн агрегаторів.
Берегова лінія Хорватії з островами перевищує 4000 км, це багато. Перед купівлею туру варто заздалегідь вибрати маршрути екскурсій та розваг. Прискорить пошук оптимального туру в Хорватію замовлення персонального підбору путівок на море у турагенції АНЕКС Тур з урахуванням бюджету та планів на відпустку.
Для онлайн покупки гарячого туру в Хорватію радимо заздалегідь перевірити терміни дії закордонних паспортів дітей та дорослих. Тури до Хорватії безвізові; для в'їзду в країну потрібні вільні сторінки для штампів на прикордонному контролі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Найкращі формати турів на море в Хорватії
Більшість туроператорів пропонують найвигідніші тури в Хорватію з відпочинком на морі без екскурсій. Такий формат дозволяє самостійно планувати екскурсійну програму та витрати на розваги. Туристична інфраструктура країни пропонує десятки напрямків активного відпочинку біля моря: риболовля, сап серфінг, дайвінг, снорклінг, купання у відкритому морі та в бухтах безлюдних островів. У природних заповідниках десятки маркованих маршрутів для хайкінгу та маунтбайкінгу; розроблені тури середньовічними містами, гастротури з дегустацією місцевих вин і делікатесів.
Пакетні тури до Хорватії включають у ціну:
Для автовласників та досвідчених мандрівників створено програму «Тільки проживання» у готелях Хорватії. Туристам бронюють за вигідними цінами номери в готелях на курортах Істрії та Далмації, від Ровіню та Пули до Спліту та Дубровника. Добираються на море туристи самостійно, на власних авто чи регулярними авіарейсами.
Гарячі путівки в Хорватію зручно купити онлайн
Дистанційна покупка турів є туристичним стандартом – купити тур онлайн можна з будь-якої точки світу для себе чи своїх рідних. Оплата путівок у гривні, тільки після підтвердження бронювання хорватським готелем конкретної категорії номера на обрані туристами дати. Туристи не ризикують з міжнародними переказами та овербукінгом онлайн агрегаторів.
Найпопулярніші напрямки відпочинку на морі в Хорватії:
- Острів Істрія, курорти Умаг, Пореч, Ровінь, Пула, Медулін, Опатія. Спокійний відпочинок, зручні пляжі для відпочинку з дітьми.
- Готелі поблизу міст Рієка та Задар обирають шанувальники дайвінгу та хайкінгу – поблизу кілька природних заповідників, включаючи Плітвіцькі озера.
- Шибеник та Спліт відомі міжнародними музичними фестивалями та активною навігацією.
- Макарська Рів'єра прикрита від вітру гірським масивом, тут прозоре море, безліч розваг для дітей та дорослих, сотні ресторанів;
- Дубровник – курорт на півдні Хорватії з найцікавішим історичним центром, поблизу десятки бухт з чистою водою для досвідчених плавців.
Берегова лінія Хорватії з островами перевищує 4000 км, це багато. Перед купівлею туру варто заздалегідь вибрати маршрути екскурсій та розваг. Прискорить пошук оптимального туру в Хорватію замовлення персонального підбору путівок на море у турагенції АНЕКС Тур з урахуванням бюджету та планів на відпустку.
Для онлайн покупки гарячого туру в Хорватію радимо заздалегідь перевірити терміни дії закордонних паспортів дітей та дорослих. Тури до Хорватії безвізові; для в'їзду в країну потрібні вільні сторінки для штампів на прикордонному контролі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У 19-річної волинянки злодій витягнув із сумки гаманець з грошима, документами та картками
Сьогодні, 12:07
Як організувати відпустку у Хорватії 2024: поради турагенції ANEX Tour
Сьогодні, 11:57
Під Луцьком на дачному масиві жінка розпалила багаття і залишила без нагляду: виникла пожежа
Сьогодні, 11:45
В аварії на Волині загинув 15-річний хлопець
Сьогодні, 11:27