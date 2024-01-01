Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині

До Ратнівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні бійцяПро це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний головаНе встигла Ратнівська громада зустріти траурний кортеж зз села Броди, як надійшла звістка про загибель сержанта Михалевського Сергія Арсентійовича, 1974 р. н., жителя села Доманове, який вважався безвісти зниклим з 10 травня 2023 року.«В глибокій скорботі низько схиляємо голови. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про полеглого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував», - зазначив Віталій Бірук.