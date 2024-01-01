Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:18
До Ратнівської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні бійця Сергія Михалевського.
Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
Не встигла Ратнівська громада зустріти траурний кортеж з тілом полеглого героя з села Броди, як надійшла звістка про загибель сержанта Михалевського Сергія Арсентійовича, 1974 р. н., жителя села Доманове, який вважався безвісти зниклим з 10 травня 2023 року.
«В глибокій скорботі низько схиляємо голови. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про полеглого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував», - зазначив Віталій Бірук.
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Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
Не встигла Ратнівська громада зустріти траурний кортеж з тілом полеглого героя з села Броди, як надійшла звістка про загибель сержанта Михалевського Сергія Арсентійовича, 1974 р. н., жителя села Доманове, який вважався безвісти зниклим з 10 травня 2023 року.
«В глибокій скорботі низько схиляємо голови. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про полеглого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів та усіх, хто знав його, любив і шанував», - зазначив Віталій Бірук.
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