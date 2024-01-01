Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині

Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині
Під час виконання бойового завдання на фронті обірвалося життя військовослужбовця Леоніда Лещука з волинського села Броди.

Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

«З глибоким сумом повідомляю про загибель воїна нашої громади сержанта військової частини А4722 Лещука Леоніда Сергійовича, 09.09.1973 р.н., жителя села Броди», - зазначив посадовець.

Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, загинув під час виконання бойового завдання.

«В скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - додав Віталій Бірук.

Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині

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Теги: загиблі, війна
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