Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині
Сьогодні, 15:06
Під час виконання бойового завдання на фронті обірвалося життя військовослужбовця Леоніда Лещука з волинського села Броди.
Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
«З глибоким сумом повідомляю про загибель воїна нашої громади сержанта військової частини А4722 Лещука Леоніда Сергійовича, 09.09.1973 р.н., жителя села Броди», - зазначив посадовець.
Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, загинув під час виконання бойового завдання.
«В скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - додав Віталій Бірук.
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Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
«З глибоким сумом повідомляю про загибель воїна нашої громади сержанта військової частини А4722 Лещука Леоніда Сергійовича, 09.09.1973 р.н., жителя села Броди», - зазначив посадовець.
Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, загинув під час виконання бойового завдання.
«В скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - додав Віталій Бірук.
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