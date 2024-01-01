Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині

Леоніда Лещука з волинського села Броди.



Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.



«З глибоким сумом повідомляю про загибель воїна нашої громади сержанта військової частини А4722 Лещука Леоніда Сергійовича, 09.09.1973 р.н., жителя села Броди», - зазначив посадовець.



Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, загинув під час виконання бойового завдання.



«В скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - додав Віталій Бірук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на фронті обірвалося життя військовослужбовцяз волинського села Броди.Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова«З глибоким сумом повідомляю про загибель воїна нашої громади сержанта військової частини А4722 Лещука Леоніда Сергійовича, 09.09.1973 р.н., жителя села Броди», - зазначив посадовець.Будучи вірним військовій присязі українському народу, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, загинув під час виконання бойового завдання.«В скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - додав Віталій Бірук.

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