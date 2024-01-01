Злодії підірвали банк у Чернігові, щоб поцупити 5 мільйонів

Поліцейські Чернігівщини затримали двох чоловіків, які підірвали банк, щоб викрасти понад 5 мільйонів гривень.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.У ході спецоперації за силової підтримки бійців КОРД підозрюваних затримали у Запорізькій та Миколаївській областях.Поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не пошкоджено. Проте були зафіксовані ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів з комірок у депозитарії, де зберігалось понад 5,5 мільйонів гривень.Після ліквідації пожежі встановлено, що група осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежею. Однак, через руйнування приміщення внаслідок вибуху, зловмисники не довели свій задум до кінця.Злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо доЗа скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.