На Волині виявили жителя Дніпропетровщини, який планував незаконно потрапити до Польщі
Сьогодні, 14:30
Чоловік попався прикордонникам відділу «Амбуків» учора ввечері, 27 травня. Його помітили за кількасот метрів від українсько-польського кордону, до якого він поспіхом пробирався крізь чагарники.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Порушником виявився 28-річний мешканець Кривого Рогу. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно перетнути держрубіж.
Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Порушником виявився 28-річний мешканець Кривого Рогу. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно перетнути держрубіж.
Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.
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