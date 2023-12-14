На Волині виявили жителя Дніпропетровщини, який планував незаконно потрапити до Польщі

На Волині виявили жителя Дніпропетровщини, який планував незаконно потрапити до Польщі
Чоловік попався прикордонникам відділу «Амбуків» учора ввечері, 27 травня. Його помітили за кількасот метрів від українсько-польського кордону, до якого він поспіхом пробирався крізь чагарники.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Порушником виявився 28-річний мешканець Кривого Рогу. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно перетнути держрубіж.
На Волині виявили жителя Дніпропетровщини, який планував незаконно потрапити до Польщі

Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.
На Волині виявили жителя Дніпропетровщини, який планував незаконно потрапити до Польщі


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Теги: Волинь, кордон, ухилянт
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