На Волині виявили жителя Дніпропетровщини, який планував незаконно потрапити до Польщі





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Порушником виявився 28-річний мешканець Кривого Рогу. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно перетнути держрубіж.



Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік попався прикордонникам відділу «Амбуків» учора ввечері, 27 травня. Його помітили за кількасот метрів від українсько-польського кордону, до якого він поспіхом пробирався крізь чагарники.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Порушником виявився 28-річний мешканець Кривого Рогу. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно перетнути держрубіж.Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.

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