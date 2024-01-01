Польща не повинна виключати відправлення військ в Україну, – Сікорський

Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати відправлення військ в Україну.



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«Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити путіна в здогадках щодо наших намірів», — сказав він.



Водночас Сікорський не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська у війні росії проти України.



Відправлення західних військ до України



Президент Франції Емманюель Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



«Але ми нічого не можемо виключати. Ми зробимо все, що повинні, аби росія не змогла виграти в цій війні», — казав тоді Макрон.



Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що до України можуть відправити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань поза участю в бойових діях.



Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.



Водночас сам Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні «не є немислимою».



Франція ініціює створення альянсу країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну. У цьому процесі Париж поглиблює свій конфлікт із Берліном, який поводиться більш обережно, писало Politico.



Речник лідера рф дмитро пєсков заявив, що якщо відправлення військових країн НАТО до України відбудеться, «то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та Альянсу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщізаявив, що його країна не повинна виключати відправлення військ в Україну.Про це пише Громадське з посиланням на Reuters.«Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити путіна в здогадках щодо наших намірів», — сказав він.Водночас Сікорський не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська у війні росії проти України.Президент Франціїу лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.«Але ми нічого не можемо виключати. Ми зробимо все, що повинні, аби росія не змогла виграти в цій війні», — казав тоді Макрон.Згодом міністр закордонних справ Франціїпояснив, що до України можуть відправити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань поза участю в бойових діях.Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.Водночас сам Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні «не є немислимою».Франція ініціює створення альянсу країн, відкритих для потенційного. У цьому процесі Париж поглиблює свій конфлікт із Берліном, який поводиться більш обережно, писало Politico.Речник лідера рфзаявив, що якщо відправлення військових країн НАТО до України відбудеться, «то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та Альянсу».

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