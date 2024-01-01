Стертий з лиця землі: як зараз виглядає Вовчанськ

Стертий з лиця землі: як зараз виглядає Вовчанськ
У мережі опублікували відео із панорамою міста Вовчанська на Харківщині, яке штурмують російські загарбники.

Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.

«Ось як зараз виглядає місто Вовчанськ, за яке йдуть важкі бої. Відео зняв дрон 501 батальйону морської піхоти», - йдеться у коментарі до відео.


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Теги: війна, росія
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