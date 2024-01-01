Стертий з лиця землі: як зараз виглядає Вовчанськ
Сьогодні, 13:12
У мережі опублікували відео із панорамою міста Вовчанська на Харківщині, яке штурмують російські загарбники.
Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.
«Ось як зараз виглядає місто Вовчанськ, за яке йдуть важкі бої. Відео зняв дрон 501 батальйону морської піхоти», - йдеться у коментарі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.
«Ось як зараз виглядає місто Вовчанськ, за яке йдуть важкі бої. Відео зняв дрон 501 батальйону морської піхоти», - йдеться у коментарі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У сільраді під Луцьком – обшуки
Сьогодні, 13:17
Стертий з лиця землі: як зараз виглядає Вовчанськ
Сьогодні, 13:12
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 29 травня – 2 червня
Сьогодні, 12:45
Нідерланди пропонують зібрати для Україні Patriot із запчастин
Сьогодні, 12:27