Стертий з лиця землі: як зараз виглядає Вовчанськ

штурмують російські загарбники.



Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.



«Ось як зараз виглядає місто Вовчанськ, за яке йдуть важкі бої. Відео зняв дрон 501 батальйону морської піхоти», - йдеться у коментарі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували відео із панорамою міста Вовчанська на Харківщині, якеПро це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.«Ось як зараз виглядає місто Вовчанськ, за яке йдуть важкі бої. Відео зняв дрон 501 батальйону морської піхоти», - йдеться у коментарі до відео.

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