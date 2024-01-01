Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 29 травня – 2 червня





Цього тижня глядачі побачать п'єсу про жіночу жагучу самотність і палке бажання знайти відраду в коханні, філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок.



Разом з акторами проживатимуть тонку психологічну гру та любовний трикутник.



Нова історія про казкову Алісу та інших всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами.



Спостерігатимуть шедевр української драматургії, чарівну, веселу і неординарну комедію – одну з найдосконаліших української класики.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 травня до 2 червня.



У середу, 29 травня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Важко уявити людину, яка немає жодної мрії. Головна героїня цієї постановки, на перший погляд, щаслива та самодостатня жінка: має доньку, чоловіка, подруг, і провадить гламурне світське життя… Але чому ж її очі такі сумні? А що, як порушити увесь цей «благоустрій» та замовити собі чоловіка для любовної гри? Чи буде достатньо вигаданого «кохання»…? Що принесе ця зустріч: віру чи зневіру?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У четвер, 30 травня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Містичної ночі на Івана Купала відбуваються незвичайні речі: молода графиня Жюлі залишається на гуляння разом зі слугами замість того, щоб їхати в гості із батьком-графом, а лакей Жан, що усе життя плекав солодку мрію «піднятися», зненацька розпочинає ловити на собі зацікавлені погляди господині. Його неоголошена наречена, кухарка Крістіна, не готова віддати своє щастя «без бою», навіть якщо йдеться про боротьбу із власною пані... Чим же обернеться такий «нерівносторонній» любовний трикутник? Яке темне минуле приховує багата графська родина? І хто ж винен у тому, що люди ламають наші очікування? Зазирни у картини чужої свідомості, відчуй енергію шалених купальських танців та знайди відповідь на питання: як воно – бути іншим? І для кого кінець цієї історії можна вважати щасливим?







У п’ятницю, 31 травня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена театру. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.



У суботу, 1 червня, о 17:00, та у неділю, 2 червня, о 12:00 на основній сцені прем’єра – музична казка-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!



У неділю, 2 червня, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Заміж за дурника? Нізащо! А якщо... За багатого дурня? Уляна, палко закохана в коваля-кріпака Олексія, не згідна відмовлятися від свого щастя ні за які гроші, бо багатій Стецько їй не любий. Проте останнє слово за батьками, а вони бажають для своєї єдиної доньки заможного життя... Що із цього зрештою вийшло – дізнаєтесь на виставі.



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