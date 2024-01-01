Нідерланди пропонують зібрати для Україні Patriot із запчастин
Сьогодні, 12:27
Нідерланди виступили з ініціативою спільної з союзниками поставки Україні ЗРК Patriot.
Про це повідомляє міноборони Нідерландів.
Уряд пропонує швидко зібрати систему Patriot для ЗСУ і готовий надати основні компоненти та деталі зі своїх запасів. Європейських союзників просять зробити свій внесок і додати необхідні компоненти зі своїх складів. Переговори вже ведуться.
«Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни», — заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен.
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Про це повідомляє міноборони Нідерландів.
Уряд пропонує швидко зібрати систему Patriot для ЗСУ і готовий надати основні компоненти та деталі зі своїх запасів. Європейських союзників просять зробити свій внесок і додати необхідні компоненти зі своїх складів. Переговори вже ведуться.
«Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни», — заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен.
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