Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі

Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі
Купальний сезон у Луцьку розпочнеться з 1 червня. Напередодні два міських пляжі у Центральному парку та на Теремнівській водоймі перевірили на готовність та безпеку для відпочивальників.

Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк, на обслуговування двох пляжів впродовж купального сезону з міського бюджету виділили 670 тисяч гривень.

Пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки

На Центральному пляжі відремонтували вбиральні, розчистили верболози на правому березі річки, поновили пісок у пісочницях та покосили траву.

Водолази обстежили акваторію дна в межах місць для купання на виявлення небезпечних предметів. Працівники служби із надзвичайних ситуацій подбали про належну підготовку матросів-рятувальників, які чергуватимуть на своїх ділянках пляжу щодня з 1 червня, з 10:00 до 20:00.

Теремнівська водойма

На Теремнівській водоймі також працюватимуть рятувальні пости. На двох луцьких пляжах працюватиме по шість плавців-рятувальників, одночасно по три на кожну зміну, каже Юрій Кирилюк.

До початку купального сезону мають також відремонтувати старі бетонні сходи, що частково руйнуються та осуваються у воду на обох водоймах.

У Теремнівському ставку поруч із старими сходами вже встановили нові сходи, якими можуть скористатись відпочивальники, а старі мають демонтувати.
Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі

Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб взяли проби води для аналізу та зробили обробку дерев від кліщів. Результати аналізів будуть готові до 1 червня.
Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі

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Теги: Луцьк, купальний сезон
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