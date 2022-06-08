Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі
Сьогодні, 11:47
Купальний сезон у Луцьку розпочнеться з 1 червня. Напередодні два міських пляжі у Центральному парку та на Теремнівській водоймі перевірили на готовність та безпеку для відпочивальників.
Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк, на обслуговування двох пляжів впродовж купального сезону з міського бюджету виділили 670 тисяч гривень.
Пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки
На Центральному пляжі відремонтували вбиральні, розчистили верболози на правому березі річки, поновили пісок у пісочницях та покосили траву.
Водолази обстежили акваторію дна в межах місць для купання на виявлення небезпечних предметів. Працівники служби із надзвичайних ситуацій подбали про належну підготовку матросів-рятувальників, які чергуватимуть на своїх ділянках пляжу щодня з 1 червня, з 10:00 до 20:00.
Теремнівська водойма
На Теремнівській водоймі також працюватимуть рятувальні пости. На двох луцьких пляжах працюватиме по шість плавців-рятувальників, одночасно по три на кожну зміну, каже Юрій Кирилюк.
До початку купального сезону мають також відремонтувати старі бетонні сходи, що частково руйнуються та осуваються у воду на обох водоймах.
У Теремнівському ставку поруч із старими сходами вже встановили нові сходи, якими можуть скористатись відпочивальники, а старі мають демонтувати.
Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб взяли проби води для аналізу та зробили обробку дерев від кліщів. Результати аналізів будуть готові до 1 червня.
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Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк, на обслуговування двох пляжів впродовж купального сезону з міського бюджету виділили 670 тисяч гривень.
Пляж у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки
На Центральному пляжі відремонтували вбиральні, розчистили верболози на правому березі річки, поновили пісок у пісочницях та покосили траву.
Водолази обстежили акваторію дна в межах місць для купання на виявлення небезпечних предметів. Працівники служби із надзвичайних ситуацій подбали про належну підготовку матросів-рятувальників, які чергуватимуть на своїх ділянках пляжу щодня з 1 червня, з 10:00 до 20:00.
Теремнівська водойма
На Теремнівській водоймі також працюватимуть рятувальні пости. На двох луцьких пляжах працюватиме по шість плавців-рятувальників, одночасно по три на кожну зміну, каже Юрій Кирилюк.
До початку купального сезону мають також відремонтувати старі бетонні сходи, що частково руйнуються та осуваються у воду на обох водоймах.
У Теремнівському ставку поруч із старими сходами вже встановили нові сходи, якими можуть скористатись відпочивальники, а старі мають демонтувати.
Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб взяли проби води для аналізу та зробили обробку дерев від кліщів. Результати аналізів будуть готові до 1 червня.
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