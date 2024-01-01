Під Луцьком автівка збила мотоцикліста
Сьогодні, 11:09
У селі Усичі неподалік обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та мотоцикла.
Про це пише «Конкурент».
Зі слів свідків, автобіль виїжджав із села та не надав перевагу у русі водію мотоцикла. Через це вони зіштовхнулись. На місце викликали медиків та правоохоронців.
Речниця ГУ Нацполіції у Волинській області Марина Балдич зазначила: мотоцикліст отримав травми і його ушпиталили.
«Учора, 27 травня, на автодорозі у селі Усичі 20-річний житель Торчина, керуючи автомобілем Opel Zafira, не надав перевагу у русі та збив 18-річного мотоцикліста, жителя Луцького району, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили. Попередньо, всі учасники автопригод тверезі», – повідомила Балдич.
За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на місце викликали медиків. Потерпілого доставили в обласну клінічну лікарню.
«Так, було звернення на екстренну медичну допомогу. Пацієнт доставлений в обласну клінічну лікарню з політравмою (поєднання різноманітних ушкоджень, – ред.)», – розповів завідувач.
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Про це пише «Конкурент».
Зі слів свідків, автобіль виїжджав із села та не надав перевагу у русі водію мотоцикла. Через це вони зіштовхнулись. На місце викликали медиків та правоохоронців.
Речниця ГУ Нацполіції у Волинській області Марина Балдич зазначила: мотоцикліст отримав травми і його ушпиталили.
«Учора, 27 травня, на автодорозі у селі Усичі 20-річний житель Торчина, керуючи автомобілем Opel Zafira, не надав перевагу у русі та збив 18-річного мотоцикліста, жителя Луцького району, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили. Попередньо, всі учасники автопригод тверезі», – повідомила Балдич.
За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.
Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на місце викликали медиків. Потерпілого доставили в обласну клінічну лікарню.
«Так, було звернення на екстренну медичну допомогу. Пацієнт доставлений в обласну клінічну лікарню з політравмою (поєднання різноманітних ушкоджень, – ред.)», – розповів завідувач.
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