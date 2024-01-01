Під Луцьком автівка збила мотоцикліста





Про це пише «



Зі слів свідків, автобіль виїжджав із села та не надав перевагу у русі водію мотоцикла. Через це вони зіштовхнулись. На місце викликали медиків та правоохоронців.



Речниця ГУ Нацполіції у Волинській області Марина Балдич зазначила: мотоцикліст отримав травми і його ушпиталили.



«Учора, 27 травня, на автодорозі у селі Усичі 20-річний житель Торчина, керуючи автомобілем Opel Zafira, не надав перевагу у русі та збив 18-річного мотоцикліста, жителя Луцького району, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили. Попередньо, всі учасники автопригод тверезі», – повідомила Балдич.







За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.



Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, на місце викликали медиків. Потерпілого доставили в обласну клінічну лікарню.



«Так, було звернення на екстренну медичну допомогу. Пацієнт доставлений в обласну клінічну лікарню з політравмою (поєднання різноманітних ушкоджень, – ред.)», – розповів завідувач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Усичі неподалік обласного центру Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та мотоцикла.Про це пише « Конкурент ».Зі слів свідків, автобіль виїжджав із села та не надав перевагу у русі. Через це вони зіштовхнулись. На місце викликали медиків та правоохоронців.Речниця ГУ Нацполіції у Волинській областізазначила: мотоцикліст отримав травми і його ушпиталили.«Учора, 27 травня, на автодорозі у селі Усичі 20-річний житель Торчина, керуючи автомобілем Opel Zafira, не надав перевагу у русі та збив 18-річного мотоцикліста, жителя Луцького району, який рухався головною дорогою. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили. Попередньо, всі учасники автопригод тверезі», – повідомила Балдич.За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.Як розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місце викликали медиків. Потерпілого доставили в обласну клінічну лікарню.«Так, було звернення на екстренну медичну допомогу. Пацієнт доставлений в обласну клінічну лікарню з політравмою (поєднання різноманітних ушкоджень, – ред.)», – розповів завідувач.

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