РНБО: з боку білорусі наразі існує винятково інформаційна загроза
Сьогодні, 11:28
На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території білорусі. Втім, росія буде качати цю тему інформаційно.
Про це у телеграмі повідомляє ЦПД РНБО.
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику. «Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом», - зазначив керівник ЦПД.
За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони. «росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині», - підсумував Андрій Коваленко.
Раніше Центр прогнозував, що рф нарощуватиме інформаційні лякалки щодо можливого наступу з білорусі.
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Про це у телеграмі повідомляє ЦПД РНБО.
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику. «Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом», - зазначив керівник ЦПД.
За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони. «росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині», - підсумував Андрій Коваленко.
Раніше Центр прогнозував, що рф нарощуватиме інформаційні лякалки щодо можливого наступу з білорусі.
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