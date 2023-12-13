РНБО: з боку білорусі наразі існує винятково інформаційна загроза

На сьогодні ворог не має сил і засобів для. Втім, росія буде качати цю тему інформаційно.Про це у телеграмі повідомляє ЦПД РНБО.Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику. «Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом», - зазначив керівник ЦПД.За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони. «росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині», - підсумував Андрій Коваленко.Раніше Центр прогнозував, що рф нарощуватиме інформаційні лякалки щодо можливого наступу з білорусі.