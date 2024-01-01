У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич

У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич
У Горохівській громаді на Волині – знову жалоба у зв’язку із загибеллю на війні краянина Віталія Магдевича.

Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.

Боронячи державний суверенітет і територіальну цілісність, загинув наш земляк, житель села Вільхівка Магдевич Віталій Аркадійович, 1999 року народження.

У квітні 2023 року Віталій за контрактом вступив до лав Збройних сил України.

У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич


На жаль, 25 травня 2024 року, стало відомо, що Віталій загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

«Вдячні нашому Захиснику за мужність і відвагу, схиляємо у скорботі голови перед пам'яттю земляка!» - повідомили у мерії.

Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нідерланди пропонують зібрати для Україні Patriot із запчастин
Сьогодні, 12:27
У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич
Сьогодні, 12:09
Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі
Сьогодні, 11:47
РНБО: з боку білорусі наразі існує винятково інформаційна загроза
Сьогодні, 11:28
Під Луцьком автівка збила мотоцикліста
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
27 травень, 17:01
Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача
27 травень, 16:16
Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку
27 травень, 16:05
На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
27 травень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нідерланди пропонують зібрати для Україні Patriot із запчастин
Сьогодні, 12:27
 0
У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич
Сьогодні, 12:09
 0
Купальний сезон розпочнеться з 1 червня: у Луцьку перевірили комунальні пляжі
Сьогодні, 11:47
 0
РНБО: з боку білорусі наразі існує винятково інформаційна загроза
Сьогодні, 11:28
 0
Під Луцьком автівка збила мотоцикліста
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8