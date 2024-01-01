У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич

У Горохівській громаді на Волині – знову жалоба у зв’язку із загибеллю на війні краянинаПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.Боронячи державний суверенітет і територіальну цілісність, загинув наш земляк, житель села Вільхівка Магдевич Віталій Аркадійович, 1999 року народження.У квітні 2023 року Віталій за контрактом вступив до лав Збройних сил України.На жаль, 25 травня 2024 року, стало відомо, що Віталій загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.«Вдячні нашому Захиснику за мужність і відвагу, схиляємо у скорботі голови перед пам'яттю земляка!» - повідомили у мерії.Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.