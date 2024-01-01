У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич
Сьогодні, 12:09
У Горохівській громаді на Волині – знову жалоба у зв’язку із загибеллю на війні краянина Віталія Магдевича.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Боронячи державний суверенітет і територіальну цілісність, загинув наш земляк, житель села Вільхівка Магдевич Віталій Аркадійович, 1999 року народження.
У квітні 2023 року Віталій за контрактом вступив до лав Збройних сил України.
На жаль, 25 травня 2024 року, стало відомо, що Віталій загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
«Вдячні нашому Захиснику за мужність і відвагу, схиляємо у скорботі голови перед пам'яттю земляка!» - повідомили у мерії.
Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
Боронячи державний суверенітет і територіальну цілісність, загинув наш земляк, житель села Вільхівка Магдевич Віталій Аркадійович, 1999 року народження.
У квітні 2023 року Віталій за контрактом вступив до лав Збройних сил України.
На жаль, 25 травня 2024 року, стало відомо, що Віталій загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
«Вдячні нашому Захиснику за мужність і відвагу, схиляємо у скорботі голови перед пам'яттю земляка!» - повідомили у мерії.
Про зустріч Героя та чин похорону повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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