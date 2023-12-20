У сільраді під Луцьком – обшуки
Сьогодні, 13:17
Правоохоронці сьогодні, 28 травня, проводять слідчі дії у Підгайцівській сільраді поблизу обласного центру Волині.
Про це пише ВСН.
У Підгайцівській сільській раді Луцького району у вівторок, 28 травня, правоохоронці розпочали обшуки.
Як стверджує співрозмовник видання, наразі робота сільської ради паралізована. Людей просять поки зачекати, бо обслужити їх не можуть. Йде виїмка документів.
За інформацією речниці ГУ Національної поліції у Волинській області Ольги Бузулук, обшуки проводять не їхні працівники. Поки також невідомо, у якій справі обшуки.
Подробиці згодом.
Нагадаємо, працівники Національного антикорбюро та СБУ проводили обшуки та інші слідчі дії у Державній судовій адміністрації України.
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Про це пише ВСН.
У Підгайцівській сільській раді Луцького району у вівторок, 28 травня, правоохоронці розпочали обшуки.
Як стверджує співрозмовник видання, наразі робота сільської ради паралізована. Людей просять поки зачекати, бо обслужити їх не можуть. Йде виїмка документів.
За інформацією речниці ГУ Національної поліції у Волинській області Ольги Бузулук, обшуки проводять не їхні працівники. Поки також невідомо, у якій справі обшуки.
Подробиці згодом.
Нагадаємо, працівники Національного антикорбюро та СБУ проводили обшуки та інші слідчі дії у Державній судовій адміністрації України.
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