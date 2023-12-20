У сільраді під Луцьком – обшуки

У сільраді під Луцьком – обшуки
Правоохоронці сьогодні, 28 травня, проводять слідчі дії у Підгайцівській сільраді поблизу обласного центру Волині.

Про це пише ВСН.

У Підгайцівській сільській раді Луцького району у вівторок, 28 травня, правоохоронці розпочали обшуки.

Як стверджує співрозмовник видання, наразі робота сільської ради паралізована. Людей просять поки зачекати, бо обслужити їх не можуть. Йде виїмка документів.

За інформацією речниці ГУ Національної поліції у Волинській області Ольги Бузулук, обшуки проводять не їхні працівники. Поки також невідомо, у якій справі обшуки.

Подробиці згодом.

Нагадаємо, працівники Національного антикорбюро та СБУ проводили обшуки та інші слідчі дії у Державній судовій адміністрації України.

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Теги: обшук, поліція
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