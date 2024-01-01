Дітей з окупованих території перевиховуватимуть в кремлівських таборах

У час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено у різні регіони рф на перевиховання.Такий план озвучив місцевий гауляйтер. У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на “великороса”, повідомляє Центр національного спротиву.Заняття проводитимуть дітям серед інших “герої” сво. Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління на росії та тимчасово окупованих нею землях – це дуже поширена практика. Зауважимо, під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань.«Окупанти усіма силами намагаються приховувати ці факти, втім, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву аби в майбутньому притягнути злочинців до відповідальності», - зазначили в ЦНС.Нагадаємо, у Луцьку восьмирічна, щоб зібрати на дрон для тата-військового.