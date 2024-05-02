Макрон допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту росією

Макрон допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту росією
Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist від 2 травня цього року допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту росією.

Про це пише LB.ua.

“Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання, – чого сьогодні немає, – ми мали б правомірно поставити собі це питання (про введення військ в Україну, – ред.)”, – сказав Макрон.

В інтерв’ю Макрон також зазначив, що його стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні.

“Якщо росія переможе в Україні, то в Європі не буде безпеки. Хто може робити вигляд, що росія на цьому зупиниться?” – ставить питання президент Франції.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що існує ризик загибелі Європи. Макрон закликав збільшити оборонні зусилля. Президент Франції попередив, що не можна дозволити Росії перемогти в Україні.

Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому. Він заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.

Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.

Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.

Пізніше Зеленський пояснив, що пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій.

За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті.

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Теги: Росія, Україна, війна
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