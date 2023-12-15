На Великдень на Волині дозволили перебувати у церкві під час комендантської години

На Великдень на Волині дозволили перебувати у церкві під час комендантської години
Під час комендантської години, яка триває на Волині з 00:00 до 05:00, на Великдень людям дозволили перебувати у храмах.

Про це у телеграмі повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

«Цьогоріч ми втретє зустрічаємо Великдень в умовах воєнного стану. Втім, війна не забрала у нас віру в світло, що перемагає темряву, та щиру молитву за своїх рідних. Тож похід до храму у Великодню ніч – це важлива та непорушна традиція для кожного християнина», - зазначив він.

За словами губернатора, однак, у такі дні потрібно пам’ятати про безпекові заходи в умовах воєнного стану.

Зокрема, на Волині у Великодню ніч комендантська година триватиме як зазвичай: з 00:00 до 05:00 год. Водночас під час її дії можна перебувати у храмах. А знаходитися на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено.

«Тож закликаю усіх бути свідомими. Дотримуйтеся комендантської години, майте при собі документи, що посвідчують особу, а у разі повітряної тривоги – прямуйте в укриття», - додав Погуляйко.

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Теги: свято, Волинь
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