Волинянин погорів на наркоторгівлі





Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури 22-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства, молодик упродовж січня-квітня 2024 року збував у рідному селищі охочим канабіс.



Цей же наркотичний засіб виявили та вилучили правоохоронці і в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.







Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.



Довідково:



Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські правоохоронці викрили місцевого жителя у неодноразовому збуті наркотичних засобів.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури 22-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).За даними слідства, молодик упродовж січня-квітня 2024 року збував у рідному селищі охочим канабіс.Цей же наркотичний засіб виявили та вилучили правоохоронці і в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

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