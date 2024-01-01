Волинянин погорів на наркоторгівлі

Волинянин погорів на наркоторгівлі
Волинські правоохоронці викрили місцевого жителя у неодноразовому збуті наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури 22-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, молодик упродовж січня-квітня 2024 року збував у рідному селищі охочим канабіс.

Цей же наркотичний засіб виявили та вилучили правоохоронці і в його оселі під час проведення санкціонованого судом обшуку.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

Довідково:

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, Волинь
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