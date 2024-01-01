НАБУ підозрює нардепа у збагаченні на 11 мільйонів

НАБУ підозрює нардепа у збагаченні на 11 мільйонів
Чинний народний депутат підозрюється правоохоронцями у незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

У 2020-2021 рр. він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

За даними ЗМІ, мова йде про нардепа від «Слуги народу» Андрія Клочка.

НАБУ підозрює нардепа у збагаченні на 11 мільйонів

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Теги: НАБУ, корупція
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