У Луцьку автівка збила дитину на велосипеді

У Луцьку автівка збила дитину на велосипеді
На вулиці Чорновола в обласному центрі Волині трапилася автопригода, в якій постраждав неповнолітній велосипедист.

Про це пише Конкурент.

Зі слів свідків, в автомобіля – розбите лобове скло, а велосипед лежить поруч. На місці події працювали поліцейські. Постраждалу дитину з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку забрали в лікарню.

Відомо, що аварія сталася сьогодні близько 13 години.

Правоохоронці повідомили, що на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Постраждалого, зі слів поліції, оглянули медики й не госпіталізовували.

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Теги: ДТП, Луцьк
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