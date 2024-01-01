У Луцьку автівка збила дитину на велосипеді
Сьогодні, 14:29
На вулиці Чорновола в обласному центрі Волині трапилася автопригода, в якій постраждав неповнолітній велосипедист.
Про це пише Конкурент.
Зі слів свідків, в автомобіля – розбите лобове скло, а велосипед лежить поруч. На місці події працювали поліцейські. Постраждалу дитину з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку забрали в лікарню.
Відомо, що аварія сталася сьогодні близько 13 години.
Правоохоронці повідомили, що на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Постраждалого, зі слів поліції, оглянули медики й не госпіталізовували.
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Про це пише Конкурент.
Зі слів свідків, в автомобіля – розбите лобове скло, а велосипед лежить поруч. На місці події працювали поліцейські. Постраждалу дитину з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку забрали в лікарню.
Відомо, що аварія сталася сьогодні близько 13 години.
Правоохоронці повідомили, що на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Постраждалого, зі слів поліції, оглянули медики й не госпіталізовували.
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