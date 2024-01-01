У Луцьку автівка збила дитину на велосипеді

трапилася автопригода, в якій постраждав неповнолітній велосипедист.



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Зі слів свідків, в автомобіля – розбите лобове скло, а велосипед лежить поруч. На місці події працювали поліцейські. Постраждалу дитину з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку забрали в лікарню.



Відомо, що аварія сталася сьогодні близько 13 години.



Правоохоронці повідомили, що на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Постраждалого, зі слів поліції, оглянули медики й не госпіталізовували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Чорновола в обласному центрі Волині, в якій постраждав неповнолітній велосипедист.Про це пише Конкурент Зі слів свідків, в автомобіля – розбите лобове скло, а велосипед лежить поруч. На місці події працювали поліцейські. Постраждалу дитину з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку забрали в лікарню.Відомо, що аварія сталася сьогодні близько 13 години.Правоохоронці повідомили, що на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Постраждалого, зі слів поліції, оглянули медики й не госпіталізовували.

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