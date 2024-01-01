П’яного водія на Волині видало порушення правил дорожнього руху

П’яного водія на Волині видало порушення правил дорожнього руху
Сьогодні, 2 травня, близько 08:00 у Ковелі патрульні зупинили автомобіль марки Citroen Jumper, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів у 42-річного водія інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним — 0, 73 проміле.



Нагадуємо, що за січень-квітень 2024 року на Волині трапилася 23 ДТП за участю нетверезих керманичів. У них травмувалося 4 людини.

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Теги: патрульні, Луцьк
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