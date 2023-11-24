Довічне отримав російський командир, який наказав стріляти по цивільних на Харківщині

Довічне отримав російський командир, який наказав стріляти по цивільних на Харківщині
До довічного увʼязнення засуджено російського командира, який в перший день вторгнення наказав стріляти по цивільним авто на кільцевій дорозі Харкова.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурори довели, що заступник командира з військово-політичної роботи 25-ої окремої мотострілецької бригади 6-ої загальновійськової армії Західного військового округу зс рф (військова частина 29760) спільно з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області рф, де отримав інформацію про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України. Перед 24 лютого 2022 року його було призначено командиром батальйонно-тактичної групи (БТГр).
Довічне отримав російський командир, який наказав стріляти по цивільних на Харківщині

Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги Харкова. Вранці 24 лютого цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові зс рф наказали розвернутися та залишити це місце. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цим шляхом для виїзду у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ прицільно стріляти по автомобілях з цивільними.

Деякі російські військові відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. 51-річна мати з 29-річною донькою зупинились, військовослужбовці зс рф допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинний наказ свого командира. Вони почали стріляти по своїх та жінках. Внаслідок цього один військовий рф та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя.
Довічне отримав російський командир, який наказав стріляти по цивільних на Харківщині

Серед поранених були 48-річний чоловік та 61-річна жінка, по їхніх автомобілях теж стріляли російські військові за наказом командира.

Спеціальне досудове розслідування – СБУ.


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Теги: злочин, війна
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