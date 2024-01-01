«Чистий четвер»: волинські бійці зачищають ворожі позиції
Сьогодні, 13:21
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати окупантів.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
У мережі опублікували відео, як військові волинської 14-ї ОМБР знищують загарбників на передовій.
«Чистий четвер в дії: як Князівські воїни «очищають» ворожі позиції», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
У мережі опублікували відео, як військові волинської 14-ї ОМБР знищують загарбників на передовій.
«Чистий четвер в дії: як Князівські воїни «очищають» ворожі позиції», - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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