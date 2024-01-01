«Чистий четвер»: волинські бійці зачищають ворожі позиції

«Чистий четвер»: волинські бійці зачищають ворожі позиції
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати окупантів.

Про це у телеграмі повідомляє військова частина.

У мережі опублікували відео, як військові волинської 14-ї ОМБР знищують загарбників на передовій.

«Чистий четвер в дії: як Князівські воїни «очищають» ворожі позиції», - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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