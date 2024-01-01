«Ніхто, окрім нас самих, не захистить нашу країну»: історія воїна з Волині

«Ніхто, окрім нас самих, не захистить нашу країну»: історія воїна з Волині
Водій 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти пан Петро (та ще й Петрович!) із позивним «Педро» у лавах батальйону Луцького району 100 омбр з березня 2024 року.

Про це повідомили у 100-ій окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.

«Прагнення допомогти землякам-волинянам у боротьбі з ворогом мотивувало мене вступити до лав ЗСУ. Адже ніхто, окрім нас самих, не захистить нашу країну», – розповідає Петро.

За цей час «Педро» встиг повоювати у Серебрянському лісі. Нині ж підрозділ Петра стримує ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту – Авдіївському.

Зокрема, боєць брав активну участь у відбитті штурмів на околицях Очеретиного та допомагав евакуйовувати поранених.

«Під час бою забуваєш про втому та важкість і намагаєшся максимально допомогти побратимам, аби зберегти їхнє здоров’я та життя», – резюмує «Педро».

Вдома ж з Перемогою на Петра очікують батьки, брати та син Борис, якому на початку червня виповниться п’ять рочків.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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