«Ніхто, окрім нас самих, не захистить нашу країну»: історія воїна з Волині

Петро (та ще й Петрович!) із позивним «Педро» у лавах батальйону Луцького району 100 омбр з березня 2024 року.



Про це



«Прагнення допомогти землякам-волинянам у боротьбі з ворогом мотивувало мене вступити до лав ЗСУ. Адже ніхто, окрім нас самих, не захистить нашу країну», – розповідає Петро.



За цей час «Педро» встиг повоювати у Серебрянському лісі. Нині ж підрозділ Петра стримує ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту – Авдіївському.



Зокрема, боєць брав активну участь у відбитті штурмів на околицях Очеретиного та допомагав евакуйовувати поранених.



«Під час бою забуваєш про втому та важкість і намагаєшся максимально допомогти побратимам, аби зберегти їхнє здоров’я та життя», – резюмує «Педро».



Вдома ж з Перемогою на Петра очікують батьки, брати та син Борис, якому на початку червня виповниться п’ять рочків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водій 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти пан(та ще й Петрович!) із позивним «Педро» у лавах батальйону Луцького району 100 омбр з березня 2024 року.Про це повідомили у 100-ій окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.«Прагнення допомогти землякам-волинянам у боротьбі з ворогом мотивувало мене вступити до лав ЗСУ. Адже ніхто, окрім нас самих, не захистить нашу країну», – розповідає Петро.За цей час «Педро» встиг повоювати у Серебрянському лісі. Нині ж підрозділ Петра стримує ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту – Авдіївському.Зокрема, боєць брав активну участь у відбитті штурмів на околицях Очеретиного та допомагав евакуйовувати поранених.«Під час бою забуваєш про втому та важкість і намагаєшся максимально допомогти побратимам, аби зберегти їхнє здоров’я та життя», – резюмує «Педро».Вдома ж з Перемогою на Петра очікують батьки, брати та син Борис, якому на початку червня виповниться п’ять рочків.

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