Швеція призупиняє передачу Україні винищувачів Gripen

Швеція призупиняє передачу Україні винищувачів Gripen
Швеція призупиняє плани надсилання винищувачів Gripen до Україну, щоб забезпечити використання винищувачів F-16.

Про це повідомив міністр оборони Швеції, пише Reuters.

Минулого року Україна почала обговорення зі Швецією можливості отримання реактивних літаків Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків, виготовлених шведським оборонним підрядником Saab

«Інші країни коаліції закликали нас почекати з системою Gripen», — сказав міністр оборони Пал Джонсон, маючи на увазі країни, які планують передати американські літаки F-16 Україні.

«Це пов’язано з тим, що зараз у центрі уваги представлення системи F-16», – сказав Джонсон.

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Теги: військова допомога, Україна
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