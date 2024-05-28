Швеція призупиняє передачу Україні винищувачів Gripen
Сьогодні, 15:24
Швеція призупиняє плани надсилання винищувачів Gripen до Україну, щоб забезпечити використання винищувачів F-16.
Про це повідомив міністр оборони Швеції, пише Reuters.
Минулого року Україна почала обговорення зі Швецією можливості отримання реактивних літаків Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків, виготовлених шведським оборонним підрядником Saab
«Інші країни коаліції закликали нас почекати з системою Gripen», — сказав міністр оборони Пал Джонсон, маючи на увазі країни, які планують передати американські літаки F-16 Україні.
«Це пов’язано з тим, що зараз у центрі уваги представлення системи F-16», – сказав Джонсон.
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Про це повідомив міністр оборони Швеції, пише Reuters.
Минулого року Україна почала обговорення зі Швецією можливості отримання реактивних літаків Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків, виготовлених шведським оборонним підрядником Saab
«Інші країни коаліції закликали нас почекати з системою Gripen», — сказав міністр оборони Пал Джонсон, маючи на увазі країни, які планують передати американські літаки F-16 Україні.
«Це пов’язано з тим, що зараз у центрі уваги представлення системи F-16», – сказав Джонсон.
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