Завтра додому «на щиті» повертається волинянин Олександр Пугач
Сьогодні, 15:58
Завтра, 29 травня, назавжди повертається додому до Колківської громади Герой Олександр Пугач.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
09:30- виїзд з Луцька, вул. Стефаника.
10:15 - зустріч Героя біля заправки АЗС "CHIPO"- поворот на село Красноволя. Далі кортеж з тілом загиблого Захисника України прямуватиме в рідне село Велика Осниця
11:00 - 11:20 прощання з героєм біля рідної домівки, формується колона до Свято Троїцького храму ПЦУ.
Від храму піша хода до місцевого кладовища, де відбудеться поховання Героя.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Герою, який мужньо боронив кордони нашої держави. Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у громаді.
Старший солдат Пугач Олександр Миколайович загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 24 травня 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
09:30- виїзд з Луцька, вул. Стефаника.
10:15 - зустріч Героя біля заправки АЗС "CHIPO"- поворот на село Красноволя. Далі кортеж з тілом загиблого Захисника України прямуватиме в рідне село Велика Осниця
11:00 - 11:20 прощання з героєм біля рідної домівки, формується колона до Свято Троїцького храму ПЦУ.
Від храму піша хода до місцевого кладовища, де відбудеться поховання Героя.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Герою, який мужньо боронив кордони нашої держави. Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у громаді.
Старший солдат Пугач Олександр Миколайович загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 24 травня 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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