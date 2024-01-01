Завтра додому «на щиті» повертається волинянин Олександр Пугач

Завтра додому «на щиті» повертається волинянин Олександр Пугач
Завтра, 29 травня, назавжди повертається додому до Колківської громади Герой Олександр Пугач.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

09:30- виїзд з Луцька, вул. Стефаника.

10:15 - зустріч Героя біля заправки АЗС "CHIPO"- поворот на село Красноволя. Далі кортеж з тілом загиблого Захисника України прямуватиме в рідне село Велика Осниця

11:00 - 11:20 прощання з героєм біля рідної домівки, формується колона до Свято Троїцького храму ПЦУ.

Від храму піша хода до місцевого кладовища, де відбудеться поховання Героя.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану Герою, який мужньо боронив кордони нашої держави. Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», - зазначили у громаді.

Старший солдат Пугач Олександр Миколайович загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність 24 травня 2024 року внаслідок дії вибухової хвилі.
Завтра додому «на щиті» повертається волинянин Олександр Пугач


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку
Сьогодні, 16:10
Вибір косметики для салону краси: що потрібно знати
Сьогодні, 16:06
Завтра додому «на щиті» повертається волинянин Олександр Пугач
Сьогодні, 15:58
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль
Сьогодні, 15:41
Швеція призупиняє передачу Україні винищувачів Gripen
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині
Сьогодні, 16:54
Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині Стало відомо про загибель на війні Героя Леоніда Лещука з Волині
Сьогодні, 15:06
У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич У бою на Донеччині загинув волинянин Віталій Магдевич
Сьогодні, 12:09
На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
27 травень, 17:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині
Сьогодні, 16:54
 0
У волинській лікарні – нова баклабораторія
Сьогодні, 16:44
 0
Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей
Сьогодні, 16:27
 0
Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку
Сьогодні, 16:10
 0
Вибір косметики для салону краси: що потрібно знати
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8