Вибір косметики для салону краси: що потрібно знати





Збираєтеся відкрити власний салон або вже є його власником – вам варто придбати дійсно ефективну косметику, щоб отримати лояльних клієнтів. Правильний вибір косметичних засобів надзвичайно важливий, адже від їхньої результативності залежатиме, чи залишиться з вами відвідувач, чи піде в пошуках косметолога або візажиста до іншого закладу. Але як вибрати косметику для салону краси так, щоб клієнти не лише поверталися в салон, а й приводили своїх родичів і друзів?



Відповідь проста – купуйте оригінальну косметичну продукцію. Lotana – надійний постачальник якісної косметики популярних корейських брендів. Ми пропонуємо сертифіковану косметику за вигідними цінами для постійних покупців. Зробити замовлення у нас просто – достатньо перейти на сайт



Аналіз цільової аудиторії

Перед тим, як вибрати косметику, необхідно зрозуміти, які відвідувачі до вас приходять і які проблеми хочуть вирішити. Чи то робота зі шкірою, що старіє, пігментними плямами, акне, випаданням волосся, чи інші запити, косметику для салону краси потрібно добирати з урахуванням вікових характеристик, типу шкіри та вподобань клієнтів.



Сухій, віковій шкірі знадобиться активний відновлювальний і зволожувальний догляд. Тут варто відмовитися від агресивних косметичних засобів на основі спирту, сульфатів і підвищеного рівня pH, оскільки ці чинники можуть ще більше погіршити стан шкіри.



Крім того, варто включити в догляд продукти з гіалуроновою кислотою і центеллою азійською – це ключові складові антиейдж-терапії.



Комбінованій і жирній шкірі, навпаки, необхідні підсушувальні компоненти, на кшталт саліцилової кислоти, щоб зменшити роботу себума й усунути жирний блиск на обличчі. Такі інгредієнти мають входити до більшості доглядових засобів (тонік, гель для вмивання тощо) і для проблемної шкіри.



Якість та оригінальність продукції

Професійна косметика для салонів значно знижує ризик алергічних реакцій, порівняно із засобами мас-маркету і дешевшими аналогами товарів провідних марок. Крім того, вона ефективна і дійсно працює, це підтверджують численні відгуки користувачів косметики класу люкс.



Найкраща косметика для салонів краси продається в онлайн-магазині Lotana. Ми закуповуємо продукцію безпосередньо у виробників і можемо пред'явити необхідні сертифікати, що підтверджують оригінальність товарів.



Асортимент і різноманітність

Широкий вибір продукції у вашому салоні допоможе закрити різні потреби й проблеми клієнтів, пов'язані зі шкірою обличчя, тіла, волоссям.



Косметика для професійного використання на Lotana доступна в асортименті таких провідних брендів, як FarmStay, Lador, Medi-Peel, Laneige та інших марок. На полицях нашого магазину також продається і космецевтика для салонів краси Allies of Skin, Fler, Phyto-C, TiZO.



У нас ви можете вигідно купити лікувальні сироватки, відновлювальні креми, маски для обличчя та волосся, ампули, пілінги, філери та іншу косметику і космецевтику не тільки для жінок, а й для чоловіків.



Актуальні новинки та культові продукти

На корейському ринку регулярно виходять засоби, що викликають бум у б'юті-сфері. Ви можете оновити догляд за шкірою в салоні краси і поповнити його трендовими товарами, такими як:



Охолоджувальна олія з м'ятним концентратом Gaston Minty Concentrate Cooling Oil – чудовий масажний засіб, який допоможе розслабити м'язи, дарує приємний холодок та пом'якшує шкіру.



До продуктів догляду за шкірою в салоні також варто включити культовий крем FarmStay Visible Difference Moisture Cream Snail з муцином равлика. Цей засіб залишається на піку популярності ось уже кілька років завдяки вираженій зволожувальній дії для зрілої та зістареної шкіри.



Косметика для догляду за обличчям і тілом бренду Missha також входить до переліку найпоширеніших засобів. Сонцезахисний крем Safe Block RX Cover Tone Up Sun SPF50+ допоможе вберегти шкірний покрив від негативного впливу ультрафіолету і відновити захисний шар.



Вигідні умови оптових закупівель

У магазині Lotana ви знайдете ексклюзивні бренди косметики, як з Кореї, так і з інших країн. Мінімальне замовлення на косметичну продукцію на сайті становить від 3000 грн.



Закупівля партії різних засобів дасть змогу заощадити на купівлі косметики та вигідно спланувати бюджет.



Інші переваги оптових закупівель:



гнучкі умови;

мінімальна сума замовлення;

100% оригінал;

програма лояльності для постійних клієнтів;

зручна і швидка доставка;

економія на великих замовленнях і можливість купівлі дрібного опту.

Оперативна доставка і підтримка

Корейська косметика для салонів доставляється в будь-яке місто України за 1-2 дні. Оперативність доставки досягається завдяки наявності власного складського приміщення на території України.

Ми розуміємо, що нашим клієнтам необхідна оригінальна косметика для салонів з найкращими рекомендаціями та відгуками, саме тому ми надаємо вичерпну консультацію щодо кожного продукту, яким ви цікавитеся.



Косметика для професіоналів, відкрита комунікація, оперативне розв'язання питань і вигідна ціна – все це ви знайдете в офіційного дистриб'ютора косметики в Україні Lotana.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як вибрати косметику для свого салону краси: поради від Lotana.Збираєтеся відкрити власний салон або вже є його власником – вам варто придбати дійсно ефективну косметику, щоб отримати лояльних клієнтів. Правильний вибір косметичних засобів надзвичайно важливий, адже від їхньої результативності залежатиме, чи залишиться з вами відвідувач, чи піде в пошуках косметолога або візажиста до іншого закладу. Але як вибрати косметику для салону краси так, щоб клієнти не лише поверталися в салон, а й приводили своїх родичів і друзів?Відповідь проста – купуйте оригінальну косметичну продукцію. Lotana – надійний постачальник якісної косметики популярних корейських брендів. Ми пропонуємо сертифіковану косметику за вигідними цінами для постійних покупців. Зробити замовлення у нас просто – достатньо перейти на сайт lotana.com.ua та обрати відповідні продукти.Перед тим, як вибрати косметику, необхідно зрозуміти, які відвідувачі до вас приходять і які проблеми хочуть вирішити. Чи то робота зі шкірою, що старіє, пігментними плямами, акне, випаданням волосся, чи інші запити, косметику для салону краси потрібно добирати з урахуванням вікових характеристик, типу шкіри та вподобань клієнтів.Сухій, віковій шкірі знадобиться активний відновлювальний і зволожувальний догляд. Тут варто відмовитися від агресивних косметичних засобів на основі спирту, сульфатів і підвищеного рівня pH, оскільки ці чинники можуть ще більше погіршити стан шкіри.Крім того, варто включити в догляд продукти з гіалуроновою кислотою і центеллою азійською – це ключові складові антиейдж-терапії.Комбінованій і жирній шкірі, навпаки, необхідні підсушувальні компоненти, на кшталт саліцилової кислоти, щоб зменшити роботу себума й усунути жирний блиск на обличчі. Такі інгредієнти мають входити до більшості доглядових засобів (тонік, гель для вмивання тощо) і для проблемної шкіри.Професійна косметика для салонів значно знижує ризик алергічних реакцій, порівняно із засобами мас-маркету і дешевшими аналогами товарів провідних марок. Крім того, вона ефективна і дійсно працює, це підтверджують численні відгуки користувачів косметики класу люкс.Найкраща косметика для салонів краси продається в онлайн-магазині Lotana. Ми закуповуємо продукцію безпосередньо у виробників і можемо пред'явити необхідні сертифікати, що підтверджують оригінальність товарів.Широкий вибір продукції у вашому салоні допоможе закрити різні потреби й проблеми клієнтів, пов'язані зі шкірою обличчя, тіла, волоссям.Косметика для професійного використання на Lotana доступна в асортименті таких провідних брендів, як FarmStay, Lador, Medi-Peel, Laneige та інших марок. На полицях нашого магазину також продається і космецевтика для салонів краси Allies of Skin, Fler, Phyto-C, TiZO.У нас ви можете вигідно купити лікувальні сироватки, відновлювальні креми, маски для обличчя та волосся, ампули, пілінги, філери та іншу косметику і космецевтику не тільки для жінок, а й для чоловіків.На корейському ринку регулярно виходять засоби, що викликають бум у б'юті-сфері. Ви можете оновити догляд за шкірою в салоні краси і поповнити його трендовими товарами, такими як:Охолоджувальна олія з м'ятним концентратом Gaston Minty Concentrate Cooling Oil – чудовий масажний засіб, який допоможе розслабити м'язи, дарує приємний холодок та пом'якшує шкіру.До продуктів догляду за шкірою в салоні також варто включити культовий крем FarmStay Visible Difference Moisture Cream Snail з муцином равлика. Цей засіб залишається на піку популярності ось уже кілька років завдяки вираженій зволожувальній дії для зрілої та зістареної шкіри.Косметика для догляду за обличчям і тілом бренду Missha також входить до переліку найпоширеніших засобів. Сонцезахисний крем Safe Block RX Cover Tone Up Sun SPF50+ допоможе вберегти шкірний покрив від негативного впливу ультрафіолету і відновити захисний шар.У магазині Lotana ви знайдете ексклюзивні бренди косметики, як з Кореї, так і з інших країн. Мінімальне замовлення на косметичну продукцію на сайті становить від 3000 грн.Закупівля партії різних засобів дасть змогу заощадити на купівлі косметики та вигідно спланувати бюджет.Інші переваги оптових закупівель:Корейська косметика для салонів доставляється в будь-яке місто України за 1-2 дні. Оперативність доставки досягається завдяки наявності власного складського приміщення на території України.Ми розуміємо, що нашим клієнтам необхідна оригінальна косметика для салонів з найкращими рекомендаціями та відгуками, саме тому ми надаємо вичерпну консультацію щодо кожного продукту, яким ви цікавитеся.Косметика для професіоналів, відкрита комунікація, оперативне розв'язання питань і вигідна ціна – все це ви знайдете в офіційного дистриб'ютора косметики в Україні Lotana.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію