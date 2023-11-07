Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку

Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку
Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно, патрулюючи у Луцьку, інспектори помітили мотоцикл, який рухався без номерного знаку вулицею Набережна.

Під час перевірки посвідчення водія поліцейські з’ясували, що 22-річний громадянин не має відповідної категорії на керування двоколісним та документів на транспортний засіб.

На місці також з’ясувалось, що мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку.

Патрульні склали відповідні матеріали за порушення правил дорожнього руху та викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: Луцьк, мотоцикл, розшук
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