У волинській лікарні – нова баклабораторія

У Волинській обласній клінічній лікарні відкрили новостворену сучасну баклабораторію.Про це повідомляє у фекйсбуці Волинська облрада.Відділення інфекційного контролю вирішуватиме одночасно кілька важливих завдань: попередження інфекційних хвороб та лікарняних інфекцій, визначення чутливості до різного типу антибіотиків, рівня стерильності біологічних рідин, що своєю чергою суттєво підвищить ефективність антимікробної терапії та знизить ризики антибіотикорезистентності.«Досі цю послугу ми закуповували в іншого медичного закладу. Проте у лікарні нашого рівня за вимогами НСЗУ має бути власна баклабораторія. І якщо раніше для отримання результату потребувався тиждень, то тепер ідентифікувати збудники та визначати його чутливість можна буде за добу-дві, що сприятиме швидкому призначенні антибіотикотерапії. Крім того відкриття бактеріологічної лабораторії дозволить повністю відповідати статусу «Чиста лікарня - безпечна для пацієнта», - розповів керівник обласної клінічної лікарніНа 300 квадратних метрах нового відділення втілено усі стандарти безпеки і контролю, встановлено новітнє лабораторне обладнання, навчено персонал. На реконструкцію та обладнання знадобилося понад пів року і майже 9 мільйонів гривень. 4,4 мільйони забезпечив обласний бюджет на закупівлю устаткування, 2,4 млн грн – кошти лікарні, які спрямували на придбання медичних меблів та інструментарію, ще 2 млн грн – це партнерська підтримка компанії «Ормед» на ремонтні роботи.«Я щиро дякую усім за спільний внесок у цю дуже важливу справу. Її результат – це якісна послуга, безпечне лікарняне середовище, а ще економічна доцільність, оскільки вдасться суттєво скоротити час, інтенсифікувати ліжкообіг і пролікувати більшу кількість пацієнтів», - запевнив Олександр Дудар. Він також поділився планами через систему тендерних закупівель пропонувати послугу з бактеріологічних досліджень іншим медичним установам області.«За оснащенням ця лабораторія напевно найсучасніша на західних теренах. І я щиро вітаю персонал лікарні з черговим, але не останнім успішно реалізованим інноваційним проєктом. Це ще один крок до надання якісної і безпечної меддопомоги. Не слід легковажити й економічним ефектом у цей скрутний час: кошти, вкладені у це відділення, цілком можуть окупитися упродовж 3 років й надалі приносити лікарні додаткові асигнування», - підсумував голова Волиньради