На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині
Сьогодні, 16:54
До Володимирської громади на Волинь вчергове надійшла трагічна звістка – виконуючи бойове завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України, загинув мешканець Володимира Юрій Касян.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя 29-річного солдата, який обіймав посаду стрільця, обірвалося 25 травня на Донеччині.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер.
Про день та час прощання із Юрієм Касяном повідомлять пізніше.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя 29-річного солдата, який обіймав посаду стрільця, обірвалося 25 травня на Донеччині.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер.
Про день та час прощання із Юрієм Касяном повідомлять пізніше.
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