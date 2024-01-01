На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині

Юрій Касян.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Життя 29-річного солдата, який обіймав посаду стрільця, обірвалося 25 травня на Донеччині.



«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер.



Про день та час прощання із Юрієм Касяном повідомлять пізніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Володимирської громади на Волинь вчергове надійшла трагічна звістка – виконуючи бойове завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України, загинув мешканець ВолодимираПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЖиття 29-річного солдата, який обіймав посаду стрільця, обірвалося 25 травня на Донеччині.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер.Про день та час прощання із Юрієм Касяном повідомлять пізніше.

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