Обшуки у Підгайцівській сільраді: нові деталі

проводили працівники поліції.



Про це пише Юрія Семенюка.



З його слів, правоохоронці зі столиці разом із кількома понятими орієнтовно в дев’ятій прийшли обшукувати робочі приміщення ради. Правоохоронців, говорить, цікавить процедура проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території громади, які проводилися в цьому році.



"Хай перевіряють, то їхня робота. Трошки помішали нам в роботі. В бухгалтерії зараз беруть копії документів. Хоча ці документи є всі в Прозорро. Перевіряють завжди кабінет голови, бухгалтерії. В нас тих обшуків вже було… ну штук 6, може більше, я вже й не пам’ятаю", — каже Юрій Семенюк.



Працівники поліції на місці відмовилися коментувати, яка причина обшуків у Підгайцівській сільській раді. Заходити у приміщення знімальній групі також заборонили.



"Працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів", — так проведення обшуків прокоментувала речниця цього департаменту Наталія Калиновська.



Деталі пообіцяла прокоментувати згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обшуки у приміщенні Підгайцівської сільської ради зранку сьогодні, 28 травня,Про це пише Суспільне з посиланням на Підгайцівського головуЗ його слів, правоохоронці зі столиці разом із кількома понятими орієнтовно в дев’ятій прийшли обшукувати робочі приміщення ради. Правоохоронців, говорить, цікавить процедура проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території громади, які проводилися в цьому році."Хай перевіряють, то їхня робота. Трошки помішали нам в роботі. В бухгалтерії зараз беруть копії документів. Хоча ці документи є всі в Прозорро. Перевіряють завжди кабінет голови, бухгалтерії. В нас тих обшуків вже було… ну штук 6, може більше, я вже й не пам’ятаю", — каже Юрій Семенюк.Працівники поліції на місці відмовилися коментувати, яка причина обшуків у Підгайцівській сільській раді. Заходити у приміщення знімальній групі також заборонили."Працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів", — так проведення обшуків прокоментувала речниця цього департаментуДеталі пообіцяла прокоментувати згодом.

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