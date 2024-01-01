Обшуки у Підгайцівській сільраді: нові деталі
Сьогодні, 17:25
Обшуки у приміщенні Підгайцівської сільської ради зранку сьогодні, 28 травня, проводили працівники поліції.
Про це пише Суспільне з посиланням на Підгайцівського голову Юрія Семенюка.
З його слів, правоохоронці зі столиці разом із кількома понятими орієнтовно в дев’ятій прийшли обшукувати робочі приміщення ради. Правоохоронців, говорить, цікавить процедура проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території громади, які проводилися в цьому році.
"Хай перевіряють, то їхня робота. Трошки помішали нам в роботі. В бухгалтерії зараз беруть копії документів. Хоча ці документи є всі в Прозорро. Перевіряють завжди кабінет голови, бухгалтерії. В нас тих обшуків вже було… ну штук 6, може більше, я вже й не пам’ятаю", — каже Юрій Семенюк.
Працівники поліції на місці відмовилися коментувати, яка причина обшуків у Підгайцівській сільській раді. Заходити у приміщення знімальній групі також заборонили.
"Працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів", — так проведення обшуків прокоментувала речниця цього департаменту Наталія Калиновська.
Деталі пообіцяла прокоментувати згодом.
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Про це пише Суспільне з посиланням на Підгайцівського голову Юрія Семенюка.
З його слів, правоохоронці зі столиці разом із кількома понятими орієнтовно в дев’ятій прийшли обшукувати робочі приміщення ради. Правоохоронців, говорить, цікавить процедура проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території громади, які проводилися в цьому році.
"Хай перевіряють, то їхня робота. Трошки помішали нам в роботі. В бухгалтерії зараз беруть копії документів. Хоча ці документи є всі в Прозорро. Перевіряють завжди кабінет голови, бухгалтерії. В нас тих обшуків вже було… ну штук 6, може більше, я вже й не пам’ятаю", — каже Юрій Семенюк.
Працівники поліції на місці відмовилися коментувати, яка причина обшуків у Підгайцівській сільській раді. Заходити у приміщення знімальній групі також заборонили.
"Працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів", — так проведення обшуків прокоментувала речниця цього департаменту Наталія Калиновська.
Деталі пообіцяла прокоментувати згодом.
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