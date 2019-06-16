У Маріуполі море відійшло від берега на сотні метрів

В Маріуполі, який нині, Азовське море відійшло від берега на сотні метрів. Цікаво, що берегова лінія збільшилася.Про це у телеграмі повідомив радник мера МаріуполяЗа словами Андрющенка, така ж ситуація спостерігається і в російському місті Таганрог. Причини наразі - невідомі.«Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берега на рекордну відстань. Сотні метрів. В Маріуполі, на Лівобережжі. Далі в Таганрозі. Причини поки незрозумілі, але точно аномальні», - повідомив він.