У Маріуполі море відійшло від берега на сотні метрів

У Маріуполі море відійшло від берега на сотні метрів
В Маріуполі, який нині тимчасово окупували росіяни, Азовське море відійшло від берега на сотні метрів. Цікаво, що берегова лінія збільшилася.

Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, така ж ситуація спостерігається і в російському місті Таганрог. Причини наразі - невідомі.

«Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берега на рекордну відстань. Сотні метрів. В Маріуполі, на Лівобережжі. Далі в Таганрозі. Причини поки незрозумілі, але точно аномальні», - повідомив він.


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Теги: море, Україна
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