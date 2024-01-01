П’яного «шумахера» у Луцьку видали «незрозумілі маневри»
Сьогодні, 17:52
У Луцьку патрульні поліцейські зупинили автомобіль, водій якого перебував з ознаками сп’яніння.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 28 травня, близько опівночі на вулиці Даньшина патрульні помітили автомобіль марки ВАЗ, який здійснював незрозумілі маневри та порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування інспектори помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного спʼяніння. 20-річний громадянин пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1, 56 проміле.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 28 травня, близько опівночі на вулиці Даньшина патрульні помітили автомобіль марки ВАЗ, який здійснював незрозумілі маневри та порушив правила дорожнього руху.
Під час спілкування інспектори помітили, що у керманича присутні характерні ознаки алкогольного спʼяніння. 20-річний громадянин пройшов огляд на місці зупинки. Результат — 1, 56 проміле.
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