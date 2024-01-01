«Відважні» у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку з унікальними історіями та мріями: хто вони?





Учасниці проєкту представлені у трьох номінаціях, відповідно до рівня свого досвіду та готовності до створення або розвитку бізнесу:



• «Дебютантки» — ті, хто лише починає свій шлях у підприємницькому світі, маючи бізнес-ідею та готовність втілити її у життя;

• «Візіонерки» — досвідчені підприємниці, які шукають підтримку та ресурси для масштабування свого бізнесу;

• «Безбар’єрний бізнес-проєкт» — для тих, хто прагне впровадити або вже впроваджує принципи безбар'єрності у своєму бізнесі.



Навчання для учасниць проходить у двох форматах: офлайн на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та онлайн.







Відважні молоді жінки, що обрали шлях підприємництва, розділилися своїми мотивами та очікуваннями від участі у проєкті. Кожна із них має свою унікальну історію та мрії, але всі вони об’єднані бажанням зробити вагомий внесок у розвиток українського бізнесу та суспільства в цілому.



Зінаїда Ворона, вчитель хімії у школі, знаходить своє покликання у сімейній справі з вирощування овочів та їх переробки методом сушіння. Прийшла на проєкт, щоб створити щось більше — бізнес, який не лише задовольнятиме потреби людей, але й приноситиме користь.



«Мене надихнули люди, які мене оточують, — починає Зінаїда свою історію. «Коли друзі спробували мої сушені снеки з кабачків із спеціями, то подали ідею розвинути це як бізнес». Зінаїда визнає, що спочатку не вірила в цю ідею та всерйоз не сприйняла слова друзів, але «гачок вже був закинутий, який не давав спокою і тому я тут». Жінка відчуває, що це може бути щось більше, ніж просто експеримент на кухні.



Її участь у програмі — це можливість отримати нові знання, віднайти нові цікаві контакти та отримати грант для запуску свого бізнесу.



Друга учасниця, Ольга Блажко-Добриніна, мама чотирьох дітей, перебуває у декретній відпустці та має велику пристрасть до сироваріння. Її мрія — відкрити крафтову сімейну сироварню «Пташечка».



Участь у програмі для Ольги є справжнім викликом для внутрішнього росту. «Я хочу бути прикладом для своїх дітей і хочу самореалізуватися не тільки як мама, а й як сировар», — зазначає жінка.



Завдяки досвіду у сироварінні з 2016 року та зібраній клієнтській базі, вірить, що зможе створити успішний бізнес. Ольга визнає, що їй не вистачає досвіду у веденні бізнесу, але її бажання та мрія про самореалізацію підштовхують її вперед. Сироварня Ольги буде спеціалізуватися на виробництві широкого асортименту сирів, включаючи м'які, напівтверді, тверді сири, сири з витяжного тіста, а також сирні десерти та закуски.



Паралельно жінка проходить навчання з виготовлення напівтвердих сирів з різними додатками. До прикладу, у день лекції у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку Ольга варила новий вид сиру – з кавою.



Олена Дейна надихнулася Всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?», ініційованою Оленою Зеленською. Дівчина зазначає, що їй відгукнулася тема емоцій — бажання допомогти людям розпізнавати та керувати своїми емоціями в особливо важкі періоди стає основою для ідеї бренду футболок з різними виразами емоцій.



«Це футболки з якісної тканини і невеличким вишитим принтом виразу певної емоції. Всього є 6 базових емоцій. Тому 6 принтів у різних кольорах. Сенс у тому, щоб донести, що немає поганих і хороших емоцій. Усі вони — нормальні та потрібні для життєдіяльності», — зазначає Олена.



Вона прагне не лише створити якісний продукт, а й змінювати ставлення до ментального здоров'я, розуміння його цінності та необхідності піклуватися про нього.



Дівчина мріє виграти грант на реалізацію бізнес-ідеї, проте більш за все хоче до кінця програми запустити виробництво власного бренду. Олена наголошує, що планує перераховувати частину виручки на благодійність, наприклад, на надання психологічної допомоги ветеранам та їх сім’ям.



Оксана Мартиненко, мама трьох дітей, яка втілює свої ідеї в унікальних виробах ручної роботи. Жінка прагне розвивати бізнес-проєкт «Oksi» — вʼязані та плетені вироби ручної роботи, де в кожну петельку вплітатиметься любов. Її команда вже об'єднує 7 майстринь, для яких в'язання є хобі, медитацією, процесом реалізації і заробітку в той же час.



«Те, що створено власноруч — те живе і цінне, бо має душу», — зазначає Оксана. До речі, вона очікує від проєкту тільки перемоги.



«Мені подобається те, що я роблю, те, що можна втілити будь-що з картинки. Відомі бренди Dior, Prada пропонують за сотні доларів і євро те, що можна безплатно створити власноруч. І дуже б хотілось, щоб ця робота була оцінена в Україні».



Вікторія Федина, графічна дизайнерка та художниця, мріє створити майстерню станкової графіки, де ділитиметься своєю майстерністю з іншими. Мисткиня вважає, що такий культурний осередок згуртує творчих людей однодумців, стане підтримкою для студентів, підлітків в такий особливо непростий час та туристичною родзинкою Луцька.



«Культура створює націю. Культура створює фундамент, внутрішній стрижень людини, і чим більше розвинена країна, тим вона має великі мускули».



«Тому, що відважна» — так прокоментувала свою участь у проєкті Вікторія. Жінка прагне отримати інформацію від фахівців, які вже побудували свій бізнес, які можуть дати класні поради, вірить у перемогу і у те, що відкриє власний бізнес.



Учасниці вже прослухали два перші модулі — «Важливість візії для розвитку бізнесу» та «Фінансове планування та управління».



Кожна з них отримає менторський та експертний супровід. Додатково учасниці виконуватимуть домашні завдання, щоб інтегрувати набуті знання та навички у власний бізнес.



Жіночий акселератор «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» — це не лише можливість для жінок реалізувати свої підприємницькі амбіції, але й справжня платформа для їхнього взаємодії, навчання та взаємопідтримки. Впевнені, що цей проєкт має потенціал стати каталізатором нових ідей, інновацій та успіхів у жіночому підприємництві України.



Довідково:



Візійний акселератор триватиме чотири місяці — з квітня по вересень 2024 року. За результатами навчання буде відібрано 40 учасниць, які залучать по 100 000 грн на впровадження своїх бізнес-ідей. Переможниць буде оголошено до 15 серпня.



Серед усіх учасниць проєкту, які залучили фінансову підтримку, на проміжних онлайн Pitch Days, незалежним журі буде обрано 12 фіналісток, які представлять свої бізнес-

презентації на фінальному заході акселератора — Grand Pitch Day.



Фіналістки змагатимуться за головне заохочення проєкту в категоріях: «Дебютантка», «Візіонерка» та «Безбар’єрний бізнес-проєкт». Три бізнес-проєкти з найвищими балами від журі залучать додатково по 400 000 грн на розвиток власної справи.



Для всіх охочих українок є можливість долучитися до онлайн-лекторію без права змагатися за фінансову підтримку в межах проєкту за посиланням.



Новий сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)», глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку розпочався візійний жіночий акселератор «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» спрямований на розвиток та підтримку жінок-підприємиць, надаючи їм можливість реалізувати свої бізнес-ідеї та масштабувати вже наявний бізнес.Учасниці проєкту представлені у трьох номінаціях, відповідно до рівня свого досвіду та готовності до створення або розвитку бізнесу:• «Дебютантки» — ті, хто лише починає свій шлях у підприємницькому світі, маючи бізнес-ідею та готовність втілити її у життя;• «Візіонерки» — досвідчені підприємниці, які шукають підтримку та ресурси для масштабування свого бізнесу;• «Безбар’єрний бізнес-проєкт» — для тих, хто прагне впровадити або вже впроваджує принципи безбар'єрності у своєму бізнесі.Навчання для учасниць проходить у двох форматах: офлайн на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та онлайн. У центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку зібралися 53 учасниці для участі в офлайн-буткемпах (формат, що поєднує інтенсивні заняття з менторськими сесіями). З них 19 – дебютантки, що тільки починають свій підприємницький шлях, та 34 – візіонерки, які прагнуть до подальшого розвитку свого бізнесу.Відважні молоді жінки, що обрали шлях підприємництва, розділилися своїми мотивами та очікуваннями від участі у проєкті. Кожна із них має свою унікальну історію та мрії, але всі вони об’єднані бажанням зробити вагомий внесок у розвиток українського бізнесу та суспільства в цілому., вчитель хімії у школі, знаходить своє покликання у сімейній справі з вирощування овочів та їх переробки методом сушіння. Прийшла на проєкт, щоб створити щось більше — бізнес, який не лише задовольнятиме потреби людей, але й приноситиме користь.«Мене надихнули люди, які мене оточують, — починає Зінаїда свою історію. «Коли друзі спробували мої сушені снеки з кабачків із спеціями, то подали ідею розвинути це як бізнес». Зінаїда визнає, що спочатку не вірила в цю ідею та всерйоз не сприйняла слова друзів, але «гачок вже був закинутий, який не давав спокою і тому я тут». Жінка відчуває, що це може бути щось більше, ніж просто експеримент на кухні.Її участь у програмі — це можливість отримати нові знання, віднайти нові цікаві контакти та отримати грант для запуску свого бізнесу.Друга учасниця,, мама чотирьох дітей, перебуває у декретній відпустці та має велику пристрасть до сироваріння. Її мрія — відкрити крафтову сімейну сироварню «Пташечка».Участь у програмі для Ольги є справжнім викликом для внутрішнього росту. «Я хочу бути прикладом для своїх дітей і хочу самореалізуватися не тільки як мама, а й як сировар», — зазначає жінка.Завдяки досвіду у сироварінні з 2016 року та зібраній клієнтській базі, вірить, що зможе створити успішний бізнес. Ольга визнає, що їй не вистачає досвіду у веденні бізнесу, але її бажання та мрія про самореалізацію підштовхують її вперед. Сироварня Ольги буде спеціалізуватися на виробництві широкого асортименту сирів, включаючи м'які, напівтверді, тверді сири, сири з витяжного тіста, а також сирні десерти та закуски.Паралельно жінка проходить навчання з виготовлення напівтвердих сирів з різними додатками. До прикладу, у день лекції у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку Ольга варила новий вид сиру – з кавою.надихнулася Всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?», ініційованою Оленою Зеленською. Дівчина зазначає, що їй відгукнулася тема емоцій — бажання допомогти людям розпізнавати та керувати своїми емоціями в особливо важкі періоди стає основою для ідеї бренду футболок з різними виразами емоцій.«Це футболки з якісної тканини і невеличким вишитим принтом виразу певної емоції. Всього є 6 базових емоцій. Тому 6 принтів у різних кольорах. Сенс у тому, щоб донести, що немає поганих і хороших емоцій. Усі вони — нормальні та потрібні для життєдіяльності», — зазначає Олена.Вона прагне не лише створити якісний продукт, а й змінювати ставлення до ментального здоров'я, розуміння його цінності та необхідності піклуватися про нього.Дівчина мріє виграти грант на реалізацію бізнес-ідеї, проте більш за все хоче до кінця програми запустити виробництво власного бренду. Олена наголошує, що планує перераховувати частину виручки на благодійність, наприклад, на надання психологічної допомоги ветеранам та їх сім’ям., мама трьох дітей, яка втілює свої ідеї в унікальних виробах ручної роботи. Жінка прагне розвивати бізнес-проєкт «Oksi» — вʼязані та плетені вироби ручної роботи, де в кожну петельку вплітатиметься любов. Її команда вже об'єднує 7 майстринь, для яких в'язання є хобі, медитацією, процесом реалізації і заробітку в той же час.«Те, що створено власноруч — те живе і цінне, бо має душу», — зазначає Оксана. До речі, вона очікує від проєкту тільки перемоги.«Мені подобається те, що я роблю, те, що можна втілити будь-що з картинки. Відомі бренди Dior, Prada пропонують за сотні доларів і євро те, що можна безплатно створити власноруч. І дуже б хотілось, щоб ця робота була оцінена в Україні»., графічна дизайнерка та художниця, мріє створити майстерню станкової графіки, де ділитиметься своєю майстерністю з іншими. Мисткиня вважає, що такий культурний осередок згуртує творчих людей однодумців, стане підтримкою для студентів, підлітків в такий особливо непростий час та туристичною родзинкою Луцька.«Культура створює націю. Культура створює фундамент, внутрішній стрижень людини, і чим більше розвинена країна, тим вона має великі мускули».«Тому, що відважна» — так прокоментувала свою участь у проєкті Вікторія. Жінка прагне отримати інформацію від фахівців, які вже побудували свій бізнес, які можуть дати класні поради, вірить у перемогу і у те, що відкриє власний бізнес.Учасниці вже прослухали два перші модулі — «Важливість візії для розвитку бізнесу» та «Фінансове планування та управління».Кожна з них отримає менторський та експертний супровід. Додатково учасниці виконуватимуть домашні завдання, щоб інтегрувати набуті знання та навички у власний бізнес.Жіночий акселератор «Відважна 2. Масштабування та діджиталізація» — це не лише можливість для жінок реалізувати свої підприємницькі амбіції, але й справжня платформа для їхнього взаємодії, навчання та взаємопідтримки. Впевнені, що цей проєкт має потенціал стати каталізатором нових ідей, інновацій та успіхів у жіночому підприємництві України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію