Україна відібрала у російського олігарха корабель вартістю в 1 мільярд

Завдяки СБУ Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 мільярд гривень.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігархаМова йде про великий риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який ще до початку повномасштабного вторгнення рф добудовувався на заводі у Миколаєві.Вартість промислового судна становить понад 1 млрд грн.Націоналізований траулер був складовою торговельного «флоту» підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення кремля.Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України.Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України.Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.Співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.