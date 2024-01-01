Україна відібрала у російського олігарха корабель вартістю в 1 мільярд

Україна відібрала у російського олігарха корабель вартістю в 1 мільярд
Завдяки СБУ Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 мільярд гривень.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Олександра Верховського.

Мова йде про великий риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який ще до початку повномасштабного вторгнення рф добудовувався на заводі у Миколаєві.

Вартість промислового судна становить понад 1 млрд грн.

Націоналізований траулер був складовою торговельного «флоту» підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення кремля.

Також Верховський є одним із фінансових донорів російської війни проти України.

Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф. Звідти ці кошти ідуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти Сил оборони України.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф.

Співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували російський траулер для подальшого його арешту та націоналізації на користь України.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

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Теги: суд, вирок
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