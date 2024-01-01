На Волинь прибуде скорботний кортеж з тілом Героя Ігоря Чака
Сьогодні, 20:31
Траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Ігоря Чака прибуде до Шацька завтра, 29 травня орієнтовно о 10:30.
Про це повідомляє Шацька селищна рада.
Труну з тілом понесуть на руках до селищного скверу, де відбудеться громадянська панахида, після якої прощання продовжиться в рідному домі Героя, а потім - чин відспівування в церкві Різдва Пресвятої Богородиці.
"Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про будь-які зміни повідомимо додатково", йдеться у повідомленні.
29 травня оголошується в Шацькій громаді днем жалоби.
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Про це повідомляє Шацька селищна рада.
Труну з тілом понесуть на руках до селищного скверу, де відбудеться громадянська панахида, після якої прощання продовжиться в рідному домі Героя, а потім - чин відспівування в церкві Різдва Пресвятої Богородиці.
"Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. Про будь-які зміни повідомимо додатково", йдеться у повідомленні.
29 травня оголошується в Шацькій громаді днем жалоби.
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