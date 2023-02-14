Чи вимикатимуть на Волині електроенергію у середу: подробиці





Про це повідомила пресслужба держкомпанії "Укренерго" в Telegram.



В "Укренерго" додали, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.



Нагадаємо, після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "Укренерго" заявили, що на середу, 29 травня, відключень електроенергії не прогнозують.Про це повідомила пресслужба держкомпанії "Укренерго" в Telegram.В "Укренерго" додали, що при зміні ситуації в енергосистемі "про застосування заходів обмеження споживання" повідомлятимуть додатково.Нагадаємо, після планового ремонту енергетики під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

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