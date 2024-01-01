На Волині біля танка Сталіна моляться Богородиці

На Волині біля танка Сталіна моляться Богородиці
В селищі Локачі, що на Волині, біля радянського пам'ятника – танка «Іосіф Сталін» моляться Богородиці.

Фото такого жахливого поєднання з'явилось у Фейсбуці, передає "Конкурент".

«Волинь моя, краса моя. Це танк Іосіф Сталін у Локачах. Картина сюр», – йдеться у дописі.

Користувач соцмережі Ігор Мацюк теж поширив це фото та додав: «Під Локачами, перехідний період на зламі епох... коли «патріоти» та ще й Богу моляться».

Додамо, що в Україні з 2015 року триває процес декомунізації, і відповідно, за 9 років цього танка в Локачах не мало б бути.

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Теги: танки, локачі, каплиця
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