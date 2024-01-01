На Волині біля танка Сталіна моляться Богородиці
Сьогодні, 22:16
В селищі Локачі, що на Волині, біля радянського пам'ятника – танка «Іосіф Сталін» моляться Богородиці.
Фото такого жахливого поєднання з'явилось у Фейсбуці, передає "Конкурент".
«Волинь моя, краса моя. Це танк Іосіф Сталін у Локачах. Картина сюр», – йдеться у дописі.
Користувач соцмережі Ігор Мацюк теж поширив це фото та додав: «Під Локачами, перехідний період на зламі епох... коли «патріоти» та ще й Богу моляться».
Додамо, що в Україні з 2015 року триває процес декомунізації, і відповідно, за 9 років цього танка в Локачах не мало б бути.
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Фото такого жахливого поєднання з'явилось у Фейсбуці, передає "Конкурент".
«Волинь моя, краса моя. Це танк Іосіф Сталін у Локачах. Картина сюр», – йдеться у дописі.
Користувач соцмережі Ігор Мацюк теж поширив це фото та додав: «Під Локачами, перехідний період на зламі епох... коли «патріоти» та ще й Богу моляться».
Додамо, що в Україні з 2015 року триває процес декомунізації, і відповідно, за 9 років цього танка в Локачах не мало б бути.
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