На Волині біля танка Сталіна моляться Богородиці





Фото такого жахливого поєднання з'явилось у Фейсбуці, передає



«Волинь моя, краса моя. Це танк Іосіф Сталін у Локачах. Картина сюр», – йдеться у дописі.



Користувач соцмережі Ігор Мацюк теж поширив це фото та додав: «Під Локачами, перехідний період на зламі епох... коли «патріоти» та ще й Богу моляться».



Додамо, що в Україні з 2015 року триває процес декомунізації, і відповідно, за 9 років цього танка в Локачах не мало б бути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селищі Локачі, що на Волині, біля радянського пам'ятника – танка «Іосіф Сталін» моляться Богородиці.Фото такого жахливого поєднання з'явилось у Фейсбуці, передає "Конкурент" «Волинь моя, краса моя. Це танк Іосіф Сталін у Локачах. Картина сюр», – йдеться у дописі.Користувач соцмережі Ігор Мацюк теж поширив це фото та додав: «Під Локачами, перехідний період на зламі епох... коли «патріоти» та ще й Богу моляться».Додамо, що в Україні з 2015 року триває процес декомунізації, і відповідно, за 9 років цього танка в Локачах не мало б бути.

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