У поліції Волині відкриють спеціальну приймальню для родичів безвісти зниклих воїнів
Сьогодні, 22:46
У поліції Волині невдовзі відкриють спеціальну приймальню з розгляду питань щодо зниклих безвісти воїнів, куди можна буде звернутись рідним військових і отримати вичерпну інформацію, як діяти і чого не робити.
Про це у коментарі ВСН повідомила речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук.
У соціальних мережах та телеграм-каналах активізувалися шахраї, які відслідковують у спільнотах родичів безвісти зниклих воїнів та пишуть їм, надаючи неправдиву інформацію та обіцяючи вивезти того чи іншого військового з небезпеки. За таке сприяння злодії просять матеріальну винагороду.
Журналісти ВСН звернулися до речниці ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольги Бузулук із запитанням: як уберегти себе від такого шахрайства? Ось її рекомендації:
«Аби не стати жертвою такого шахрайства, не потрібно довіряти нікому, окрім офіційних державних органів. Є певна встановлена процедура, вона в нас діє. Але якщо є затримки, то, звісно, людям хочеться все робити швидко, саме в цьому моменті, на емоційній основі, і наживаються шахраї.
Однак люди і втрачають гроші, і так і не зустрічають своїх рідних-військових. Коштів нікому передавати/надсилати не можна. Не публікувати фото зниклих безвісти. Звертатись потрібно офіційно до ТЦК та СП і в поліцію.
У кожній області є уповноважені представники з цих питань. У поліції Волині невдовзі відкриють спеціальну приймальню з розгляду таких питань, куди можна буде звернутись і отримати вичерпну інформацію, як діяти і чого не робити.
Наразі до поліції області таких заяв і повідомлень про вчинення шахрайств щодо родичів військових не надходило. Однак в інших регіонах такі факти є, вони розслідуються», - розповіла Ольга Бузулук.
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Про це у коментарі ВСН повідомила речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук.
У соціальних мережах та телеграм-каналах активізувалися шахраї, які відслідковують у спільнотах родичів безвісти зниклих воїнів та пишуть їм, надаючи неправдиву інформацію та обіцяючи вивезти того чи іншого військового з небезпеки. За таке сприяння злодії просять матеріальну винагороду.
Журналісти ВСН звернулися до речниці ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольги Бузулук із запитанням: як уберегти себе від такого шахрайства? Ось її рекомендації:
«Аби не стати жертвою такого шахрайства, не потрібно довіряти нікому, окрім офіційних державних органів. Є певна встановлена процедура, вона в нас діє. Але якщо є затримки, то, звісно, людям хочеться все робити швидко, саме в цьому моменті, на емоційній основі, і наживаються шахраї.
Однак люди і втрачають гроші, і так і не зустрічають своїх рідних-військових. Коштів нікому передавати/надсилати не можна. Не публікувати фото зниклих безвісти. Звертатись потрібно офіційно до ТЦК та СП і в поліцію.
У кожній області є уповноважені представники з цих питань. У поліції Волині невдовзі відкриють спеціальну приймальню з розгляду таких питань, куди можна буде звернутись і отримати вичерпну інформацію, як діяти і чого не робити.
Наразі до поліції області таких заяв і повідомлень про вчинення шахрайств щодо родичів військових не надходило. Однак в інших регіонах такі факти є, вони розслідуються», - розповіла Ольга Бузулук.
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