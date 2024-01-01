Скільки військовозобов’язаних на Волині через ЦНАПи оновили дані

Скільки військовозобов’язаних на Волині через ЦНАПи оновили дані
На Волині через центри надання адміністративних послуг із 18 до 27 травня оновили персональні дані 2 072 людини: орієнтовно 400 заявок військовозобов'язаних в обробці.

Про це під час брифінгу 28 травня повідомила заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Вікторія Левчук, зазначили в ОДА.

З її слів, найбільше військовозобов’язаних звернулося у ЦНАП в обласному центрі Волині, а саме 546 людей.

"До управління ЦНАП виконавчого комітету Ковельської міської ради звернулися 207 осіб, а в управління ЦНАП у Нововолинську — 116", — зазначила посадовиця.

Вікторія Левчук додала, що дня оновлення даних військовозобов'язаний повинен мати паспорт, код, мобільний телефон зі своїм номером та електронну пошту (за наявності). Процедура оновлення військово-облікових даних триває орієнтовно 10 хвилин.

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Теги: ЦНАПи, військовозобов'язненні, Луцьк
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