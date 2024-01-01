Скільки військовозобов’язаних на Волині через ЦНАПи оновили дані

На Волині через центри надання адміністративних послуг із 18 до 27 травня оновили персональні дані 2 072 людини: орієнтовно 400 заявок військовозобов'язаних в обробці.Про це під час брифінгу 28 травня повідомила заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, зазначили в ОДА.З її слів, найбільше військовозобов’язаних звернулося у ЦНАП в обласному центрі Волині, а саме 546 людей."До управління ЦНАП виконавчого комітету Ковельської міської ради звернулися 207 осіб, а в управління ЦНАП у Нововолинську — 116", — зазначила посадовиця.Вікторія Левчук додала, що дня оновлення даних військовозобов'язаний повинен мати паспорт, код, мобільний телефон зі своїм номером та електронну пошту (за наявності). Процедура оновлення військово-облікових даних триває орієнтовно 10 хвилин.