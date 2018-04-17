Коли у Луцьку відкриють «Ротонду»

Коли у Луцьку відкриють «Ротонду»
У Луцьку на початку літа планують відкрити відпочинковий комплекс «Ротонда».

Про це misto.media розповів бізнесмен Роман Хорзов.

Також закрили на ремонт дитячий майданчик біля комплексу у Центральному парку. Відкрити його знову для забав малечі планують вже 1 червня, у День захисту дітей.

Роман Хорзов зазначив, що готує до відкриття на початку літа відпочинковий комплекс «Ротонда». Тут, як відомо, було кафе та басейн, але в останні роки він не працював.

З приводу майданчика – його побудували тут у 2018 році. До того на місці був асфальт. Але за роки його понівечили час та люди. Особливістю цієї дитячої зони є те, що тут була гойдалка для дітей на колісних кріслах. Її теж планують відновити.

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Теги: Ротонда, Луцьк, відкриття
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