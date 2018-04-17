Коли у Луцьку відкриють «Ротонду»





Про це Роман Хорзов.



Також закрили на ремонт дитячий майданчик біля комплексу у Центральному парку. Відкрити його знову для забав малечі планують вже 1 червня, у День захисту дітей.



Роман Хорзов зазначив, що готує до відкриття на початку літа відпочинковий комплекс «Ротонда». Тут, як відомо, було кафе та басейн, але в останні роки він не працював.



З приводу майданчика – його побудували тут у 2018 році. До того на місці був асфальт. Але за роки його понівечили час та люди. Особливістю цієї дитячої зони є те, що тут була гойдалка для дітей на колісних кріслах. Її теж планують відновити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на початку літа планують відкрити відпочинковий комплекс «Ротонда».Про це misto.media розповів бізнесменТакож закрили на ремонт дитячий майданчик біля комплексу у Центральному парку. Відкрити його знову для забав малечі планують вже 1 червня, у День захисту дітей.Роман Хорзов зазначив, що готує до відкриття на початку літа відпочинковий комплекс «Ротонда». Тут, як відомо, було кафе та басейн, але в останні роки він не працював.З приводу майданчика – його побудували тут у 2018 році. До того на місці був асфальт. Але за роки його понівечили час та люди. Особливістю цієї дитячої зони є те, що тут була гойдалка для дітей на колісних кріслах. Її теж планують відновити.

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