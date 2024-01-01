В Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки

В Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки
17-річні юнаки, які самостійно не стали на військовий облік, можуть отримати для сповіщення повістку.

Про це розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.

Там нагадали, що щороку протягом січня-березня беруться на облік юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Для взяття на військовий облік юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких встановлюється Міністерством оборони України.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття до ТЦК та взяття на військовий облік", – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що взяття на військовий облік не має відношення до мобілізації.

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Теги: Мобілізація, війна
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