Після реабілітації частина військових повертається у частини: як лікують бійців на Волині





Про це Ірина Смолюк. З її слів, у Нововолинську міську лікарню військові поступають з госпіталів або переводяться з травматологічного або неврологічного відділень медзакладу.



Після кульового поранення розробляє руку боєць 100-ї волинської механізованої бригади Сергій Скрипник. "Отримав поранення у плече у Кремінних лісах Донецької області. Мабуть, десь перебило нерв, бо погано руку відчуваю", — каже військовослужбовець Сергій Скрипник.



Зараз — реабілітація, а згодом планує повернутися на службу боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Хомич. Захисник розповідає: мобілізували торік у квітні, служив на Запорізькому напрямку, де у січні цього року отримав поранення. "Скид з дрона, голова, рука, ключиця, все це осколки. У мене рука зовсім не працювала і говорити я міг погано. Зараз вже набагато краще", — говорить військовий Андрій Хомич.



Іван Козак з Львівщини — військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Спочатку, каже, служив за контрактом, згодом мобілізувався. Після поранення на Донеччині переніс дві операції, нині проходить реабілітацію.



"Наша бригада всюди була — Луганська, Донецька, Херсонська області. В наступ ходили на Донеччині, Херсонщині. Виїжджав на бойові, відпрацьовував по противнику, поверталися назад і так вийшло, що перелом тазу", — говорить військовий Іван Козак.



У травматологічному відділенні Нововолинської лікарні зараз перебуває 20 пацієнтів-військовослужбовців після поранень. За словами завідувача відділення Романа Бруса, найчастіше у них — мінно-вибухові травми та осколкові поранення, які призводять до переломів кінцівок.



"На перших етапах вони потребують первинної хірургічної допомоги. Ми проводимо заживлення, загоєння ран. Також дуже багато травм колінних суглобів, тому застосовуємо також артроскопічне лікування", — розповідає ортопед-травматолог Роман Брус.



За словами лікарки Ірини Смолюк, станом на кінець травня 2024 року на лікуванні та реабілітації у Нововолинській міській лікарні перебуває 70 військовослужбовців. Паралельно бійці отримують тут і психологічну допомогу.



"Ми проводимо реабілітацію опорно-рухового апарату або нервової системи. Після реабілітації частина військових повертається у свої частини", — каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Ірина Смолюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни в Нововолинській центральній міській лікарні пролікували та реабілітували від отриманих травм та поранень майже 1800 військовослужбовців.Про це Суспільному розповіла лікарка фізичної та реабілітаційної медицини. З її слів, у Нововолинську міську лікарню військові поступають з госпіталів або переводяться з травматологічного або неврологічного відділень медзакладу.Після кульового поранення розробляє руку боєць 100-ї волинської механізованої бригади. "Отримав поранення у плече у Кремінних лісах Донецької області. Мабуть, десь перебило нерв, бо погано руку відчуваю", — каже військовослужбовець Сергій Скрипник.Зараз — реабілітація, а згодом планує повернутися на службу боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Андрій Хомич. Захисник розповідає: мобілізували торік у квітні, служив на Запорізькому напрямку, де у січні цього року отримав поранення. "Скид з дрона, голова, рука, ключиця, все це осколки. У мене рука зовсім не працювала і говорити я міг погано. Зараз вже набагато краще", — говорить військовийз Львівщини — військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Спочатку, каже, служив за контрактом, згодом мобілізувався. Після поранення на Донеччині переніс дві операції, нині проходить реабілітацію."Наша бригада всюди була — Луганська, Донецька, Херсонська області. В наступ ходили на Донеччині, Херсонщині. Виїжджав на бойові, відпрацьовував по противнику, поверталися назад і так вийшло, що перелом тазу", — говорить військовий Іван Козак.У травматологічному відділенні Нововолинської лікарні зараз перебуває 20 пацієнтів-військовослужбовців після поранень. За словами завідувача відділення Романа Бруса, найчастіше у них — мінно-вибухові травми та осколкові поранення, які призводять до переломів кінцівок."На перших етапах вони потребують первинної хірургічної допомоги. Ми проводимо заживлення, загоєння ран. Також дуже багато травм колінних суглобів, тому застосовуємо також артроскопічне лікування", — розповідає ортопед-травматологЗа словами лікарки Ірини Смолюк, станом на кінець травня 2024 року на лікуванні та реабілітації у Нововолинській міській лікарні перебуває 70 військовослужбовців. Паралельно бійці отримують тут і психологічну допомогу."Ми проводимо реабілітацію опорно-рухового апарату або нервової системи. Після реабілітації частина військових повертається у свої частини", — каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Ірина Смолюк.

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