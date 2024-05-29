Наступ на Харківському напрямку триває, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
На Харківському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії.
Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.
За добу відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку протягом доби було 21 бойове зіткнення. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Мясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невське Луганської області.
На Лиманськомку напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону в районі Тернів і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак у районах населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
На Покровському захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша Донецької області. Окупанти за підтримки авіації намагалися вибити їх з займаних рубежів.
На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка і Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону.
На Времівському ворог здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області.
На Оріхівському захисники відбили три атаки в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку, на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, росіяни здійснили 12 атак.
Загалом за добу було 139 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів, зокрема з застосуванням 96 КАБів, провів обстріли.
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Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua.
За добу відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку протягом доби було 21 бойове зіткнення. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Мясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невське Луганської області.
На Лиманськомку напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону в районі Тернів і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак у районах населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
На Покровському захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша Донецької області. Окупанти за підтримки авіації намагалися вибити їх з займаних рубежів.
На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка і Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону.
На Времівському ворог здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області.
На Оріхівському захисники відбили три атаки в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку, на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, росіяни здійснили 12 атак.
Загалом за добу було 139 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів, зокрема з застосуванням 96 КАБів, провів обстріли.
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