Наступ на Харківському напрямку триває, - Генштаб





Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише



За добу відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку протягом доби було 21 бойове зіткнення. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Мясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невське Луганської області.



На Лиманськомку напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону в районі Тернів і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва.



На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак у районах населеного пункту Білогорівка.



На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.



На Покровському захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша Донецької області. Окупанти за підтримки авіації намагалися вибити їх з займаних рубежів.



На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка і Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону.



На Времівському ворог здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області.



На Оріхівському захисники відбили три атаки в районі Роботиного.



На Придніпровському напрямку, на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, росіяни здійснили 12 атак.



Загалом за добу було 139 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів, зокрема з застосуванням 96 КАБів, провів обстріли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії.Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua За добу відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку протягом доби було 21 бойове зіткнення. Захисники успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Мясожарівка, Твердохлібове, Новоєгорівка, Невське Луганської області.На Лиманськомку напрямку росіяни здійснили 16 спроб прорвати оборону в районі Тернів і Торського Донецької області та Серебрянського лісництва.На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак у районах населеного пункту Білогорівка.На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.На Покровському захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша Донецької області. Окупанти за підтримки авіації намагалися вибити їх з займаних рубежів.На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка і Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону.На Времівському ворог здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області.На Оріхівському захисники відбили три атаки в районі Роботиного.На Придніпровському напрямку, на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, росіяни здійснили 12 атак.Загалом за добу було 139 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів, зокрема з застосуванням 96 КАБів, провів обстріли.

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