На Волині патрульні розшукали 18-річного мотоцикліста, який ледве не збив пішохода
Сьогодні, 09:20
Ковельські патрульні розшукали водія двоколісного, який не надав переваги в русі пішоходу.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями у соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій мотоцикла проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, не надав перевагу в русі громадянину. Дивом обійшлося без трагічних наслідків.
Інспектори оперативно встановили порушника, і на 18-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.
У патрульній поліції нагадують, що відповідно до п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями у соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій мотоцикла проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, не надав перевагу в русі громадянину. Дивом обійшлося без трагічних наслідків.
Інспектори оперативно встановили порушника, і на 18-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.
У патрульній поліції нагадують, що відповідно до п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
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