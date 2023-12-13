На Волині патрульні розшукали 18-річного мотоцикліста, який ледве не збив пішохода

На Волині патрульні розшукали 18-річного мотоцикліста, який ледве не збив пішохода
Ковельські патрульні розшукали водія двоколісного, який не надав переваги в русі пішоходу.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями у соцмережі ковельські патрульні побачили відео, на якому водій мотоцикла проїжджаючи нерегульований пішохідний перехід, не надав перевагу в русі громадянину. Дивом обійшлося без трагічних наслідків.

Інспектори оперативно встановили порушника, і на 18-річного керманича поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.

У патрульній поліції нагадують, що відповідно до п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

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Теги: Волинь, мотоцикліст, пішохід
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