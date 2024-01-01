Захисники ліквідували ще 1300 окупантів за добу





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 505 100 (+1300) осіб,



- танків ‒ 7700 (+8) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,



- артилерійських систем – 13066 (+37) од,



- РСЗВ – 1087 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,



- літаків – 357 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),



- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),



- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,



- спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони знищили за добу ще 1300 окупантів.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 505 100 (+1300) осіб,- танків ‒ 7700 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,- артилерійських систем – 13066 (+37) од,- РСЗВ – 1087 (+2) од,- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,- літаків – 357 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,- спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).

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