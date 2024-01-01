Захисники ліквідували ще 1300 окупантів за добу

Захисники ліквідували ще 1300 окупантів за добу
Сили оборони знищили за добу ще 1300 окупантів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 505 100 (+1300) осіб,

- танків ‒ 7700 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

- артилерійських систем – 13066 (+37) од,

- РСЗВ – 1087 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

- літаків – 357 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

- крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

- спеціальна техніка ‒ 2142 (+20).

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Теги: Україна, росія, війна
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